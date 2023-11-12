Запутались в именах. Ошибка стоила премьеру Португалии поста

By euronews

Премьера Антониу Кошту спутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой

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Во вторник Антониу Кошта подал в отставку с поста главы правительства Португалии, поскольку стало известно, что в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Правда спустя несколько дней прокуратура признала ошибку в именах: речь идет не о премьере, а о министре с почти таким же именем (Антониу Кошта Силва).

Адвокаты заявили, что прокуратуру ввела в заблуждение расшифровка перехваченного телефонного разговора.

Сам бывший премьер настаивал на своей невиновности, но вынужден был подать в отставку. На данный момент ни судебные инстанции, ни прокуратура комментарии по делу не давали.