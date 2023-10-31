Принцесса Астурийская принесла присягу на верность конституции Испании

By Euronews

Принцессе Астурийской Леонор исполнилось 18 лет. В день своего совершеннолетия она принесла присягу на верность конституции в парламенте Испании, поклявшись "добросовестно исполнять свои обязанности".

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В день своего 18-летия принцесса Астурийская Леонор принесла присягу на верность конституции Испании.

В присутствии членов монаршей семьи - короля Филиппа VI, королевы Летиции и сестры инфанты Софии - Леонор произнесла в здании Конгресса депутатов те же слова, что и её отец в 1986 году:

_"Клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать конституцию и законы, уважать права граждан и автономных сообществ и быть верной королю".

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Вслед за принцессой Астурийской председатель испанского парламента Франсина Арменголь провозгласила:

"Да здравствует конституция! Да здравствует Испания! Да здравствует король!"

После продолжительных аплодисментов парламентариев Леонор оставила запись в книге почёта Конгресса вместе со своим отцом.

Церемония завершилась военным парадом у здания Конгресса.

В честь совершеннолетия Леонор Королевский монетный двор Испании отчеканит коллекционную монету номиналом €40.