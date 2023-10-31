EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Принцесса Астурийская принесла присягу на верность конституции Испании

Принцесса Астурийская Леонор покидает здание Конгресса депутатов Испании после принесения присяги
Принцесса Астурийская Леонор покидает здание Конгресса депутатов Испании после принесения присяги Авторское право Manu Fernandez/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Принцессе Астурийской Леонор исполнилось 18 лет. В день своего совершеннолетия она принесла присягу на верность конституции в парламенте Испании, поклявшись "добросовестно исполнять свои обязанности".

РЕКЛАМА

В день своего 18-летия принцесса Астурийская Леонор принесла присягу на верность конституции Испании.

В присутствии членов монаршей семьи - короля Филиппа VI, королевы Летиции и сестры инфанты Софии - Леонор произнесла в здании Конгресса депутатов те же слова, что и её отец в 1986 году:

_"Клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать конституцию и законы, уважать права граждан и автономных сообществ и быть верной королю".
_

Вслед за принцессой Астурийской председатель испанского парламента Франсина Арменголь провозгласила: 

"Да здравствует конституция! Да здравствует Испания! Да здравствует король!"

После продолжительных аплодисментов парламентариев Леонор оставила запись в книге почёта Конгресса вместе со своим отцом.

Церемония завершилась военным парадом у здания Конгресса.

В честь совершеннолетия Леонор Королевский монетный двор Испании отчеканит коллекционную монету номиналом €40.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Великобритания: трёхдневные гуляния по случаю коронации

Британские вязальщицы украсили деревню к коронации Карла III

Принц Уильям сыграл в дартс в пабе

Летисия (королева Испании) Королевские династии Испания Король Фелипе VI Парламент Испании принцесса Астурийская Леонор