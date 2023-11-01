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Будущей королеве Испании принцессе Леонор исполняется 18 лет: её жизнь в фотографиях

Принцессе Леонор исполняется 18 лет: жизнь в фотографиях
Принцессе Леонор исполняется 18 лет: жизнь в фотографиях Авторское право Credit: AP Photo
By Theo Farrant
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По случаю совершеннолетия принцессы Астурийской, мы предлагаем взглянуть на некоторые значимые моменты её жизни, запечатлённые на фото.

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Принцессе Леонор исполнилось 18 лет.

Будучи первенцем королевы Летисии и короля Филиппа VI, она является наследницей испанского престола.

В соответствии с традицией, как и её отец в 1986 году, Леонор принесла присягу в день своего совершеннолетия на верность конституции страны. На торжественной церемонии в парламенте Испании она поклялась "добросовестно исполнять свои обязанности".

Далее перед Генеральными кортесами планировалось награждение принцессы Астурийской Королевским достопочтенным орденом Карлоса III (Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III).

В честь этих знаменательных событий мы подготовили подборку фотографий, рассказывающих о самых важных моментах жизни юной венценосной особы.

Принцесса Летисия Ортис, супруга наследного принца Испании Филиппа, держит на руках спящую дочь принцессу Леонор, 7 ноября 2005 года.
Принцесса Летисия Ортис, супруга наследного принца Испании Филиппа, держит на руках спящую дочь принцессу Леонор, 7 ноября 2005 года.Credit: AP Photo
Наследный принц Филипп и его супруга принцесса Летисия держат на руках новорождённую принцессу Леонор во дворце Сарсуэла в Мадриде, 7 ноября 2005 года.
Наследный принц Филипп и его супруга принцесса Летисия держат на руках новорождённую принцессу Леонор во дворце Сарсуэла в Мадриде, 7 ноября 2005 года.Credit: AP Photo
Принцесса Леонор у больницы "Рубер" в Мадриде, 1 мая 2007 года.
Принцесса Леонор у больницы "Рубер" в Мадриде, 1 мая 2007 года.Credit: AP Photo
Испанская принцесса Леонор покидает кафедральный собор Пальма-де-Майорки после пасхальной мессы, 4 апреля 2010 года.
Испанская принцесса Леонор покидает кафедральный собор Пальма-де-Майорки после пасхальной мессы, 4 апреля 2010 года.Credit: Manu Mielniezuk/AP
Принцесса Астурийская держит трофей Чемпионата мира по футболу, который выиграла сборная Испании в 2010 году.
Принцесса Астурийская держит трофей Чемпионата мира по футболу, который выиграла сборная Испании в 2010 году.Credit: CASA DE S.M. EL REY / BORJA FOTÓGRAFOS
Король Испании Филипп VI в сопровождении королевы Летисии, принцесс Софии и Леонор прибывает в парламент в Мадриде, 19 июня 2014 года
Король Испании Филипп VI в сопровождении королевы Летисии, принцесс Софии и Леонор прибывает в парламент в Мадриде, 19 июня 2014 годаCredit: AP Photo
Король Испании с кронпринцессой прибыли на первое причастие Леонор, 20 мая 2015 года
Король Испании с кронпринцессой прибыли на первое причастие Леонор, 20 мая 2015 годаCredit: Andres Kudacki/AP
Король Филипп вручает своей дочери Орден Золотого руна в Королевском дворце в Мадриде 30 января 2018 года
Король Филипп вручает своей дочери Орден Золотого руна в Королевском дворце в Мадриде 30 января 2018 годаCredit: Juan Medina/AP
Принцесса Леонор произносит речь во время церемонии вручения премии принцессы Астурийской в Овьедо, 22 октября 2021 года
Принцесса Леонор произносит речь во время церемонии вручения премии принцессы Астурийской в Овьедо, 22 октября 2021 годаCredit: Manu Fernandez/AP Photo
Принцесса Леонор прибывает на первое занятие по военной подготовке в августе 2023 года.
Принцесса Леонор прибывает на первое занятие по военной подготовке в августе 2023 года.Credit: Alamy Stock Photo
Принцесса Леонор участвует в церемонии водружения знамени в Военной академии в Сарагосе, 7 октября 2023 года
Принцесса Леонор участвует в церемонии водружения знамени в Военной академии в Сарагосе, 7 октября 2023 годаCredit: AP Photo
Городской совет Мадрида опубликовал фотопортрет Леонор в преддверии её 18-летия, октябрь 2023 года
Городской совет Мадрида опубликовал фотопортрет Леонор в преддверии её 18-летия, октябрь 2023 годаCredit: Royal House Photography

Поздравляем принцессу Леонор и с днём рождения!

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