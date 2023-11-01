По случаю совершеннолетия принцессы Астурийской, мы предлагаем взглянуть на некоторые значимые моменты её жизни, запечатлённые на фото.
Принцессе Леонор исполнилось 18 лет.
Будучи первенцем королевы Летисии и короля Филиппа VI, она является наследницей испанского престола.
В соответствии с традицией, как и её отец в 1986 году, Леонор принесла присягу в день своего совершеннолетия на верность конституции страны. На торжественной церемонии в парламенте Испании она поклялась "добросовестно исполнять свои обязанности".
Далее перед Генеральными кортесами планировалось награждение принцессы Астурийской Королевским достопочтенным орденом Карлоса III (Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III).
В честь этих знаменательных событий мы подготовили подборку фотографий, рассказывающих о самых важных моментах жизни юной венценосной особы.
Поздравляем принцессу Леонор и с днём рождения!