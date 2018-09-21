Кадры, на которых палестинская девушка, отвешивает оплеуху израильскому офицеру, облетели весь мир. Эта девушка - Ахед Тамими, ей всего 17 лет, но несмотря на свой юный возраст, она стала символом палестинского сопротивления.
Ахед Тамими - новое поколение палестинского сопротивления
Ахед Тамими - новое поколение палестинского сопротивления
За оскорбление военнослужащего израильский суд приговорил девушку к 8 месяцам тюрьмы. Несколько недель назад Тамими вышла на свободу и направилась в Европу.
"Я хочу призвать европейскую молодежь оказать давление на правительства своих государств, чтобы напомнить о палестинской проблеме. В Европе должны знать, в каких условиях вынуждены жить палестинцы. Я также призываю к полному бойкоту Израиля", - заявила Тамими euronews на полях конференции в Гренобле (Франция), куда она была приглашена местной ассоциацией, выступающей за независимость Палестины.
Светлые кудри, открытая улыбка, но при этом решительный взгляд. Для сторонников палестинской независимости Тамими стала настоящей героиней, ее приглашают на дебаты, ее смелостью восхищаются. Даже критики признают, что Тамими представляет собой новый тип активистов палестинского движения - без хиджабов, и автоматов, поэтому более близкой и понятной европейцам.
"Жесткая позиция действующего руководства Израиля , которое пользуется открытой поддержкой Америки в палестино-израильском конфликте привела к созданию новых форм сопротивления, которые не обязательно связаны с насилием", - считает французский эксперт, профессор Лионского университета Вилли Бовале.
По мнению эксперта, на Ближнем Востоке "на смену старому приходит новое поколение активистов".