"Мы вновь встречаемся в чрезвычайно сложных обстоятельствах" – Блинкен съездил к Аббасу

В ходе переговоров Махмуд Аббас осудил "геноцидную войну" ЦАХАЛ, Энтони Блинкен предостерёг Израиль от "насильственного перемещения" палестинцев. Как отмечают обозреватели, визит в Рамаллах демонстрирует стремление США задействовать Палестинскую автономию в урегулировании кризиса.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Это первый визит главы Госдепа на оккупированный Западный берег реки Иордан с начала войны.

Встреча в резиденции "Муката" продолжалась около часа.

Как пишет официальное агентство WAFA, вслед за министрами иностранных дел арабских стран региона, с которыми Блинкен встречался накануне, глава Палестины призвал к немедленному прекращению огня.

"Мы вновь встречаемся в чрезвычайно сложных обстоятельствах, и у меня нет слов, чтобы описать геноцидную войну и разрушения, которым подвергается наш палестинский народ в Газе со стороны военной машины Израиля, которая не соблюдает принципы международного права", – заявил Аббас.

Отмечается, что палестинский лидер отрицает легитимность ХАМАС и называет Организацию освобождения Палестины (ООП) "законным и единственным представителем палестинского народа".

Вспышка насилия на Западном берегу

По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, глава американской дипломатии предостерёг Израиль от "насильственного перемещения" жителей сектора Газа. Блинкен также осудил нападения еврейских поселенцев на Западном берегу на палестинцев, назвав это актами "экстремистского насилия".

По данным палестинского Минздрава, с 7 октября на оккупированной территории были убиты не менее 150 человек, что приближается к общему числу жертв среди палестинского населения Западного берега за весь прошлый год.

Акция протеста в Рамаллахе

О приезде госсекретаря не было объявлено заранее по соображениям безопасности. После того, как информация о визите просочилась в СМИ, порядка 200 человек вышли на улицы Рамаллаха, чтобы выразить протест против американской поддержки Израиля.

Следующим этапом дипломатического турне Блинкена стал Кипр. Островное государство помогало в вывозе американцев из Израиля после 7 октября.

Из Ларнаки он отправится в Анкару.

В субботу стало известно о том, что Турция отозвала своего посла из Тель-Авива на фоне сообщений о растущем числе жертв среди населения сектора Газа. При этом речь не идёт о полном разрыве двусторонних отношений.

"Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов", – заявил президент Турции.