Блинкен в Израиле: "Мы всегда будем рядом с вами"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заверил власти этой страны в полной поддержке со стороны Вашингтона. Блинкен подтвердил гибель 25 американских граждан в результате нападений боевиков ХАМАС.

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США будут всегда поддерживать и защищать Израиль, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В Вашингтоне приветствуют создание в стране чрезвычайного правительства, которое продемонстрировало "единство и решимость израильского общества", - отметил Блинкен.

"Послание, которое я несу Израилю, таково: вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя в одиночку. Но пока существует Америка, вам никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами", - сказал госсекретарь США.

"ХАМАС - это ИГИЛ, и как ИГИЛ был разгромлен, так и ХАМАС будет разгромлен. Они должны быть изгнаны из сообщества наций, ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна их укрывать, а против тех, кто это делает, должны быть введены санкции", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

Блинкен подтвердил, что в результате нападений боевиков ХАМАС в Израиле погибли не менее 25 граждан США.

В ходе визита в регион госсекретарь США также посетит Иорданию. В пятницу в Аммане запланирована встреча Энтони Блинкена с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.