Израильская полиция избивает евреев-хасидов, сочувствующих палестинцам

Израильская полиция жестко разогнала ультраортодоксальных евреев в районе Меа-Шеарим в восточном Иерусалиме. Это произошло 1 ноября, когда стражи порядка намеревались убрать палестинские флаги и другие знаки солидарности, размещенные на домах квартала сочувствующими арабам хасидами.

На видео, снятом местными активистами, видно, как полицейский борцовским приемом сбивает с ног на землю мужчину, никаких агрессивных действий не совершающего . На кадрах также видно, как тот же полицейский схватил еще одного мужчину и с силой толкнул его на решетку ворот.

Меа-Шеарим - это район, в котором проживают в основном ультраортодоксальные евреи, которые часто выступают против сионизма, а некоторые из них также не признают израильское государство по религиозным мотивам.