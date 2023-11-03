Право на домашнее обучение под угрозой?

В сентябре, когда большинство школьников возвращаются в школу, во Франции около 60 тыс. детей начали новый год домашнего обучения. Но для некоторых родителей желание заниматься домашним обучением столкнулось с новыми правилами.
До принятия закона от 24 августа 2021 г. родители могли практиковать семейное образование (IEF), направив в мэрию простое заявление, независимо от причин.
Но в новом учебном году им пришлось подавать в местное управление образования запрос на разрешение, который принимается только в том случае, если он соответствует одной из четырех причин, указанных в законе: состояние здоровья ребенка, интенсивные занятия спортом или творчеством, кочующий образ жизни семьи, наличие специфической для ребенка ситуации, мотивирующей образовательный проект.
По словам бывшего госсекретаря Сони Бакес, эта новая система привела к сокращению на 29% числа детей, обучающихся в семьях.
Ассоциации и группы осуждают систему, препятствующую домашнему обучению.
"На самом деле это замаскированный запрет на домашнее обучение", - заявил Джалиль Арфауи, представитель организации NonSco'llectif. - Мы придерживаемся ценностей Республики, но при этом нас преследуют как потенциальных радикалов".
Изменения в законе были вызваны опасениями по поводу возможных злоупотреблений, связанных с дистанцированием от общества.
В своей речи от 2 октября 2020 г. президент Эммануэль Макрон выразил желание запретить домашнее обучение:
"Каждый день мы обнаруживаем детей, полностью выходящих за рамки системы. Столкнувшись с этими злоупотреблениями, тысячи детей лишаются возможности получить гражданское образование (...) Я принял решение: с начала 2021 учебного года домашнее обучение будет строго ограничено медицинскими требованиями".
Однако связь между обычным домашним обучением и эксцессами по-прежнему трудно установить. По данным опроса, проведенного ДГСЗН в 2016-2017 учебном году, только 1,5% из 30 139 детей, обучающихся на дому, сделали такой выбор по религиозным соображениям, и среди мотивов не фигурируют другие явления. В опросе за следующий учебный год религиозная тема даже не упоминается.
Отказы, которые возмущают родителей
В основе противоречий лежит существенное изменение: приемлемые причины для домашнего обучения ограничиваются состоянием здоровья ребенка, интенсивными занятиями спортом или творчеством, кочующим образом жизни семьи и наличием специфической для ребенка ситуации, мотивирующей образовательный проект.
Именно последний пункт, в частности, вызывает недовольство родителей. 15 сентября, в Международный день свободы образования, в ряде французских городов прошли демонстрации сотен семей. Их участники осуждали произвольные, по их мнению, отказы в их просьбах со стороны органов образования.
Лоранс Ле Гийи из организации Libres enfants du Tarn, мать троих детей, которые всегда получали домашнее образование, не скрывает своего возмущения:
"Нет определения четвёртого пункта: мы не понимаем, что означает "ситуация, специфическая для ребенка". Мы считаем, что это произвол, нет согласованной интерпретации между академиями".
Валери Пиау, юрист, специализирующийся на образовательном праве, подтверждает опасения родителей:
"Здесь есть элемент произвола, поскольку нет юридического определения существования "ситуации, специфической для ребенка". Поэтому оценка будет производиться в каждом конкретном случае каждым директором национальной службы образования, и не обязательно все они будут иметь одинаковое толкование".
"Вопрос о наилучших интересах каждого ребенка является центральным, и каждый случай рассматривается и изучается индивидуально, - сообщили нам в управлении образования Монпелье. - На основании всех документов, предоставленных нам родителями, мы скрупулезно изучаем с привлечением экспертов вопрос о конкретной ситуации ребенка, оправдывающей домашнее обучение, и об адаптации представленного проекта к данной ситуации", - говорит ректор школы Orléans-Tours Жиль Хальбут.
"Мы также обращаем пристальное внимание на то, обладают ли родители квалификацией, предусмотренной законом, - продолжил он. - Действительно, только родители, имеющие диплом бакалавра, имеют право обучать своих детей".
Из всех академий только Ренн, Орлеан-Тур, Верхние Альпы и Бордо предоставили нам данные об отказах в текущем учебном году. Управление образования Ренна отклонило 22% заявлений. Орлеан-Тур отклонил около 10% заявлений, треть из которых была мотивирована пунктом 4. В управлении образования Верхних Альп было отклонено 27% заявлений. В управлении образования Бордо было отклонено 8,1% всех заявлений, четверть из которых была связана с четвёртым пунктом.
Согласно данным, собранным коллективом NonSco'llectif с помощью программы Démarches simplifiées, доля отказов в зависимости от академии составляет от 3,5% до 33%.
Противоречия в применении законодательства
Существуют различия в порядке рассмотрения заявлений.
Виржини Дюкло, 44-летняя мать четверых детей, подала заявление, аргументируя его необходимостью адаптировать обучение своей летней дочери 3,5 лет в соответствии с принципами метода Монтессори и в гармонии с природой. Её заявление было отклонено управлением образования Гренобля.
Кевин Жиро, выдвинувший аналогичные причины в отношении своей дочери, в частности, необходимость обучения на свежем воздухе, получил отказ от управления образования Французской Гвианы.
"Министерство образования систематически отказывает в выдаче разрешений, независимо от причин. Это искажает дух закона, и административные суды встают на сторону управления образования", - протестует Виржини Дюкло, чья административная апелляция также была отклонена.
"В решениях о приеме или отказе нет никакой научной основы и строгости, все зависит от субъективных предпочтений тех, кто рассматривает заявления", - комментирует Кевин Жиро.
В прошлом году Эммануэль (имя изменено по соображениям конфиденциальности, поскольку она обратилась в Государственный совет, чтобы оспорить отказ в удовлетворении ее заявления) обратилась в управление образования Тулузы с просьбой предоставить ее дочери возможность обучаться дома. Ее просьба была отклонена, и ребенок был вынужден посещать школу. В течение учебного года у нее развилась школьная фобия.
Несмотря на справку от терапевта и заключение детского психиатра с рекомендацией оставить дочь дома, в этом году ее заявление снова было отклонено. Школьный врач предложил вместо домашнего обучения организацию в школе.
"Тошнота, рвота, приступы тревоги, бессонница - как только она приходит в школу, она бледнеет, замыкается в себе и отказывается говорить. Я не понимаю, как можно игнорировать мнение специалиста в пользу мнения школьного врача", - жалуется Эммануэль.
Она не единственная, кому отказали, несмотря на наличие проблем со здоровьем. Во многих случаях справки от врача или детского психиатра недостаточно: управление образования требует, чтобы школьный врач оценил ситуацию.
От школьных дебатов к экстремизму
Решение о домашнем обучении может быть обусловлено мобильностью семьи, медицинскими потребностями, стремлением к нетрадиционному обучению.
Однако для многих родителей этот выбор обусловлен и критическим отношением к национальной системе образования.
"В нашей сельской школе была слишком большая текучесть учителей, много пропусков уроков, а также была не очень приятная учительница. Поэтому мы решили забрать нашего ребенка", - объясняет 37-летняя Морган Рубо.
"Я вижу полную несостоятельность сегодняшних государственных школ", - комментирует Бойс Антельм, 53 года.
"Не хватает ресурсов. Учителя делают все, что могут, но бюджета нет. Французские школы - это доисторическая эпоха", - объясняет учительница, чей 11-летний ребенок переходит на шестой год домашнего обучения.
Гайя Людингтон, 35 лет, объясняет свое несогласие с обязательным школьным образованием с трехлетнего возраста:
"Моя старшая дочь только в этом году пошла в школу в возрасте 7,5 лет. Другие мои дети тоже пойдут в школу в том же возрасте. В 3 года заставлять их вставать рано утром, чтобы провести день с 30 детьми, не имеет смысла".
Есть и те, кто отошел от традиционной школьной системы из-за ограничений по здоровью.
"Я считаю, что ношение маски вредно для дыхательной системы детей, их эмоционального и психологического развития, - отмечает Сандра М. - Ограничения по здоровью в школе были формой жестокого обращения".
По этим причинам Сандра, натуропат, по профессии, забрала своих детей 7 и 9 лет из школы в 2021 году.
Однако для некоторых детей домашнее обучение может стать синонимом опасности.
"Мы можем столкнуться со случаями сектантства, недоверия и социального неблагополучия", - комментирует Жиль Хальбут, заведующий управлением образования Орлеан-Тура.
По даннымопроса, проведенного в 2016-2017 учебном году, информация, вызывающая беспокойство, была передана о 59 из 30 139 детей. В 2018-2019 учебном году - о 39 детях из 35 965.
Дети К. Б., которые всегда получали домашнее образование, были переданы в Детскую службу социальной защиты 2 октября. Семья уже второй год подряд отказывается подавать заявление на получение разрешения на домашнее обучение. После того как управление образования Тулузы направило в прокуратуру заявление о подозрении несовершеннолетних в сектантских отклонениях, родители троих детей также отказались пройти обследование в CRIP (примечание: Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation) и посетить две встречи с судьей по делам детей.
"Психологический профиль родителей представляется весьма тревожным", - говорится в отчете судьи по делам детей судебного суда Тулузы. Euronews удалось подтвердить "непоследовательные, недоверчивые и даже враждебные высказывания в адрес учреждений и закона", упомянутые в решении, в ходе нескольких бесед с семьей.
Родители бросают вызов государству
Хотя новый закон призван бороться с отчуждением семей от республиканских ценностей и традиционной школьной модели, по мнению представителя организации Nonscollectif Джалиля Арфауи, он, похоже, произвел обратный эффект. "Многие семьи покинули Францию, а другие родители превратились в призраков, незаметно занимаясь IEF. Закон фактически порождает сепаратистское поведение, поскольку семьи, которые заявили о IEF до принятия закона, теперь потеряны из виду. Это семьи, которые чувствуют себя преследуемыми и которым трудно доверять государству", - поясняет он.
"Если каждый раз, когда мы принимаем закон, нам говорят, что он подтолкнет людей к еще большей радикализации, то это означает, что мы являемся беззаконным обществом, а беззаконное общество - это общество, в котором действует закон сильнейшего", - отреагировал Жиль Хальбут, ректор образовательного учреждения Орлеан-Тур.
"Мы не будем заставлять наших детей ходить в школу, - пояснил Лоранс Ле Гийи. Если мои дети не согласятся в следующем году, то о том, чтобы подчиниться этому закону, не может быть и речи. Мы хотим попробовать пойти законным путем, иначе мы либо попытаемся остаться во Франции нелегально, либо отправимся в изгнание", - поясняет она.
Аналогичная история и у Николя Ходена, 39 лет, отца двоих детей 5 и 7 лет, которые уже три года находятся в IEF. "Если мы получим отказ, у нас будут разные варианты. Либо переехать и покинуть Францию, либо пойти на гражданское неповиновение со всеми вытекающими отсюда рисками. Но они ставят нас в экстремальную ситуацию, они хотят сделать выбор за наших детей", - объясняет он.
Большинство родителей, с которыми мы встречались, уже выбрали вариант "гражданского неповиновения", т.е. отказались выполнять предписание о школьном образовании после того, как их заявление было отклонено. Сорок две семьи официально заявили о своем гражданском неповиновении, создав ассоциацию Enfance Libre.
**Но есть и такие родители, которые решают незаметно практиковать домашнее обучение в обход закона. **
"По определению, семьи, оказавшиеся вне поля зрения, не идентифицируют себя. Трудно назвать цифру", - поясняет Enfance libre.
Однако гражданское неповиновение, явное или тайное, может привести к уголовному наказанию.
"Я четко говорю семьям, чтобы они были очень осторожны, потому что на них может быть подан рапорт в социальные службы", - объясняет мэтр Пиау. - Лучше следовать правовым нормам, обратиться к правозащитнику, омбудсмену, подать иерархическую апелляцию, неформальную апелляцию и т.д.".
Ассоциация "Liberté éducation" подала жалобу в ООН на 74-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, состоявшейся в Женеве 3 октября. Комитет оценивал соблюдение Францией положений Пакта об экономических, социальных и культурных правах. Призыв организации "Свобода и образование" был однозначен: "Мы призываем вас передать страдания стольких семей и детей, ставших жертвами закона, изначально направленного против исламистских сепаратистов".
ООН быстро отреагировала. В своем докладе "Заключительные замечания по пятому периодическому докладу Франции", опубликованном 16 октября 2023 г., Комитет призвал Францию обеспечить, чтобы "наилучшие интересы детей должным образом учитывались при принятии решений о разрешении домашнего образования".
Нормативные акты в Европе
"Домашнее обучение практикуется по всей Европе", - сказала "Евроньюс" Сильвия Копио, советник Движения за свободу образования в Португалии и представитель Глобальной биржи домашнего образования.
В последнем докладе Eurydice, европейской сети по системам образования, датированном 2018 годом, представлен обзор практики домашнего образования в Европе.
"В некоторых странах домашнее обучение полностью запрещено, как, например, в Германии", - поясняет Сильвия Копио. - В других странах ситуация проще: например, в Великобритании, где существует самое лучшее регулирование из всех возможных, просто потому, что оно вообще отсутствует. Даже в Италии, Португалии, Ирландии и Бельгии существуют хорошие законы на эту тему".
Согласно отчету Eurydice, домашнее обучение разрешено в большинстве европейских стран при соблюдении определенных правил. Однако в ряде стран такая возможность допускается только в исключительных случаях, в основном по состоянию здоровья.
В таких случаях часто требуется запрос на разрешение, сопровождаемый медицинской справкой, обосновывающей решение.
В Германии, например, домашнее обучение разрешено только тем детям, которые не могут посещать школу по болезни. В Испании такая возможность предусмотрена для учеников, которые по медицинским показаниям не могут посещать школу в течение длительного времени. Хорватия также предлагает обучение на дому для учеников с серьезными двигательными проблемами или хроническими заболеваниями. А на Кипре этой возможностью могут воспользоваться только учащиеся, получающие специальное образование и получившие разрешение министерства.
В Нидерландах исключительные обстоятельства могут освободить некоторых детей от обязанности посещать школу, в частности, если родители не согласны с философией школ данного региона. Швеция, напротив, разрешает домашнее обучение в некоторых ситуациях, но с особыми ограничениями, чтобы обеспечить скорейшее возвращение ребенка в школу.
Практически все страны, ограничивающие домашнее обучение исключительными случаями, требуют, чтобы учителя были квалифицированными специалистами, за исключением Нидерландов и Швеции, где никаких специальных правил не существует.
В остальных 14 странах, где домашнее обучение разрешено по любой причине, никаких особых требований к квалификации преподавателей нет, что оставляет родителям полную свободу выбора ответственного за образование ребенка.
Наконец, в Великобритании родители не обязаны регистрироваться или получать разрешение на домашнее обучение, а также не обязаны следовать национальной учебной программе. Единственное требование к родителям заключается в том, чтобы их дети "получали эффективное очное образование, соответствующее их возрасту, способностям и склонностям".