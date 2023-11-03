Право на домашнее обучение под угрозой?

By Ilaria Federico

В сентябре, когда большинство школьников возвращаются в школу, во Франции около 60 тыс. детей начали новый год домашнего обучения. Но для некоторых родителей желание заниматься домашним обучением столкнулось с новыми правилами.

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До принятия закона от 24 августа 2021 г. родители могли практиковать семейное образование (IEF), направив в мэрию простое заявление, независимо от причин.

Но в новом учебном году им пришлось подавать в местное управление образования запрос на разрешение, который принимается только в том случае, если он соответствует одной из четырех причин, указанных в законе: состояние здоровья ребенка, интенсивные занятия спортом или творчеством, кочующий образ жизни семьи, наличие специфической для ребенка ситуации, мотивирующей образовательный проект.

По словам бывшего госсекретаря Сони Бакес, эта новая система привела к сокращению на 29% числа детей, обучающихся в семьях.

Ассоциации и группы осуждают систему, препятствующую домашнему обучению.

"На самом деле это замаскированный запрет на домашнее обучение", - заявил Джалиль Арфауи, представитель организации NonSco'llectif. - Мы придерживаемся ценностей Республики, но при этом нас преследуют как потенциальных радикалов".

Изменения в законе были вызваны опасениями по поводу возможных злоупотреблений, связанных с дистанцированием от общества.

В своей речи от 2 октября 2020 г. президент Эммануэль Макрон выразил желание запретить домашнее обучение:

"Каждый день мы обнаруживаем детей, полностью выходящих за рамки системы. Столкнувшись с этими злоупотреблениями, тысячи детей лишаются возможности получить гражданское образование (...) Я принял решение: с начала 2021 учебного года домашнее обучение будет строго ограничено медицинскими требованиями".

Однако связь между обычным домашним обучением и эксцессами по-прежнему трудно установить. По данным опроса, проведенного ДГСЗН в 2016-2017 учебном году, только 1,5% из 30 139 детей, обучающихся на дому, сделали такой выбор по религиозным соображениям, и среди мотивов не фигурируют другие явления. В опросе за следующий учебный год религиозная тема даже не упоминается.

Отказы, которые возмущают родителей

В основе противоречий лежит существенное изменение: приемлемые причины для домашнего обучения ограничиваются состоянием здоровья ребенка, интенсивными занятиями спортом или творчеством, кочующим образом жизни семьи и наличием специфической для ребенка ситуации, мотивирующей образовательный проект.

Именно последний пункт, в частности, вызывает недовольство родителей. 15 сентября, в Международный день свободы образования, в ряде французских городов прошли демонстрации сотен семей. Их участники осуждали произвольные, по их мнению, отказы в их просьбах со стороны органов образования.

Лоранс Ле Гийи из организации Libres enfants du Tarn, мать троих детей, которые всегда получали домашнее образование, не скрывает своего возмущения:

"Нет определения четвёртого пункта: мы не понимаем, что означает "ситуация, специфическая для ребенка". Мы считаем, что это произвол, нет согласованной интерпретации между академиями".

Rassemblement devant le rectorat de Lyon, le 15 septembre 2023, contre la loi sur l'instruction en famille. ©Ilaria Federico

Валери Пиау, юрист, специализирующийся на образовательном праве, подтверждает опасения родителей:

"Здесь есть элемент произвола, поскольку нет юридического определения существования "ситуации, специфической для ребенка". Поэтому оценка будет производиться в каждом конкретном случае каждым директором национальной службы образования, и не обязательно все они будут иметь одинаковое толкование".

"Вопрос о наилучших интересах каждого ребенка является центральным, и каждый случай рассматривается и изучается индивидуально, - сообщили нам в управлении образования Монпелье. - На основании всех документов, предоставленных нам родителями, мы скрупулезно изучаем с привлечением экспертов вопрос о конкретной ситуации ребенка, оправдывающей домашнее обучение, и об адаптации представленного проекта к данной ситуации", - говорит ректор школы Orléans-Tours Жиль Хальбут.

"Мы также обращаем пристальное внимание на то, обладают ли родители квалификацией, предусмотренной законом, - продолжил он. - Действительно, только родители, имеющие диплом бакалавра, имеют право обучать своих детей".

Из всех академий только Ренн, Орлеан-Тур, Верхние Альпы и Бордо предоставили нам данные об отказах в текущем учебном году. Управление образования Ренна отклонило 22% заявлений. Орлеан-Тур отклонил около 10% заявлений, треть из которых была мотивирована пунктом 4. В управлении образования Верхних Альп было отклонено 27% заявлений. В управлении образования Бордо было отклонено 8,1% всех заявлений, четверть из которых была связана с четвёртым пунктом.

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Согласно данным, собранным коллективом NonSco'llectif с помощью программы Démarches simplifiées, доля отказов в зависимости от академии составляет от 3,5% до 33%.

Противоречия в применении законодательства

Существуют различия в порядке рассмотрения заявлений.

Виржини Дюкло, 44-летняя мать четверых детей, подала заявление, аргументируя его необходимостью адаптировать обучение своей летней дочери 3,5 лет в соответствии с принципами метода Монтессори и в гармонии с природой. Её заявление было отклонено управлением образования Гренобля.

Кевин Жиро, выдвинувший аналогичные причины в отношении своей дочери, в частности, необходимость обучения на свежем воздухе, получил отказ от управления образования Французской Гвианы.

"Министерство образования систематически отказывает в выдаче разрешений, независимо от причин. Это искажает дух закона, и административные суды встают на сторону управления образования", - протестует Виржини Дюкло, чья административная апелляция также была отклонена.

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"В решениях о приеме или отказе нет никакой научной основы и строгости, все зависит от субъективных предпочтений тех, кто рассматривает заявления", - комментирует Кевин Жиро.

В прошлом году Эммануэль (имя изменено по соображениям конфиденциальности, поскольку она обратилась в Государственный совет, чтобы оспорить отказ в удовлетворении ее заявления) обратилась в управление образования Тулузы с просьбой предоставить ее дочери возможность обучаться дома. Ее просьба была отклонена, и ребенок был вынужден посещать школу. В течение учебного года у нее развилась школьная фобия.

Несмотря на справку от терапевта и заключение детского психиатра с рекомендацией оставить дочь дома, в этом году ее заявление снова было отклонено. Школьный врач предложил вместо домашнего обучения организацию в школе.

"Тошнота, рвота, приступы тревоги, бессонница - как только она приходит в школу, она бледнеет, замыкается в себе и отказывается говорить. Я не понимаю, как можно игнорировать мнение специалиста в пользу мнения школьного врача", - жалуется Эммануэль.

Она не единственная, кому отказали, несмотря на наличие проблем со здоровьем. Во многих случаях справки от врача или детского психиатра недостаточно: управление образования требует, чтобы школьный врач оценил ситуацию.

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От школьных дебатов к экстремизму

Решение о домашнем обучении может быть обусловлено мобильностью семьи, медицинскими потребностями, стремлением к нетрадиционному обучению.

Однако для многих родителей этот выбор обусловлен и критическим отношением к национальной системе образования.

"В нашей сельской школе была слишком большая текучесть учителей, много пропусков уроков, а также была не очень приятная учительница. Поэтому мы решили забрать нашего ребенка", - объясняет 37-летняя Морган Рубо.

"Я вижу полную несостоятельность сегодняшних государственных школ", - комментирует Бойс Антельм, 53 года.

"Не хватает ресурсов. Учителя делают все, что могут, но бюджета нет. Французские школы - это доисторическая эпоха", - объясняет учительница, чей 11-летний ребенок переходит на шестой год домашнего обучения.

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Гайя Людингтон, 35 лет, объясняет свое несогласие с обязательным школьным образованием с трехлетнего возраста:

"Моя старшая дочь только в этом году пошла в школу в возрасте 7,5 лет. Другие мои дети тоже пойдут в школу в том же возрасте. В 3 года заставлять их вставать рано утром, чтобы провести день с 30 детьми, не имеет смысла".

Есть и те, кто отошел от традиционной школьной системы из-за ограничений по здоровью.

"Я считаю, что ношение маски вредно для дыхательной системы детей, их эмоционального и психологического развития, - отмечает Сандра М. - Ограничения по здоровью в школе были формой жестокого обращения".

По этим причинам Сандра, натуропат, по профессии, забрала своих детей 7 и 9 лет из школы в 2021 году.

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Однако для некоторых детей домашнее обучение может стать синонимом опасности.

"Мы можем столкнуться со случаями сектантства, недоверия и социального неблагополучия", - комментирует Жиль Хальбут, заведующий управлением образования Орлеан-Тура.

По даннымопроса, проведенного в 2016-2017 учебном году, информация, вызывающая беспокойство, была передана о 59 из 30 139 детей. В 2018-2019 учебном году - о 39 детях из 35 965.

Дети К. Б., которые всегда получали домашнее образование, были переданы в Детскую службу социальной защиты 2 октября. Семья уже второй год подряд отказывается подавать заявление на получение разрешения на домашнее обучение. После того как управление образования Тулузы направило в прокуратуру заявление о подозрении несовершеннолетних в сектантских отклонениях, родители троих детей также отказались пройти обследование в CRIP (примечание: Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation) и посетить две встречи с судьей по делам детей.

"Психологический профиль родителей представляется весьма тревожным", - говорится в отчете судьи по делам детей судебного суда Тулузы. Euronews удалось подтвердить "непоследовательные, недоверчивые и даже враждебные высказывания в адрес учреждений и закона", упомянутые в решении, в ходе нескольких бесед с семьей.

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Родители бросают вызов государству

Хотя новый закон призван бороться с отчуждением семей от республиканских ценностей и традиционной школьной модели, по мнению представителя организации Nonscollectif Джалиля Арфауи, он, похоже, произвел обратный эффект. "Многие семьи покинули Францию, а другие родители превратились в призраков, незаметно занимаясь IEF. Закон фактически порождает сепаратистское поведение, поскольку семьи, которые заявили о IEF до принятия закона, теперь потеряны из виду. Это семьи, которые чувствуют себя преследуемыми и которым трудно доверять государству", - поясняет он.

"Если каждый раз, когда мы принимаем закон, нам говорят, что он подтолкнет людей к еще большей радикализации, то это означает, что мы являемся беззаконным обществом, а беззаконное общество - это общество, в котором действует закон сильнейшего", - отреагировал Жиль Хальбут, ректор образовательного учреждения Орлеан-Тур.

"Мы не будем заставлять наших детей ходить в школу, - пояснил Лоранс Ле Гийи. Если мои дети не согласятся в следующем году, то о том, чтобы подчиниться этому закону, не может быть и речи. Мы хотим попробовать пойти законным путем, иначе мы либо попытаемся остаться во Франции нелегально, либо отправимся в изгнание", - поясняет она.

Аналогичная история и у Николя Ходена, 39 лет, отца двоих детей 5 и 7 лет, которые уже три года находятся в IEF. "Если мы получим отказ, у нас будут разные варианты. Либо переехать и покинуть Францию, либо пойти на гражданское неповиновение со всеми вытекающими отсюда рисками. Но они ставят нас в экстремальную ситуацию, они хотят сделать выбор за наших детей", - объясняет он.

Большинство родителей, с которыми мы встречались, уже выбрали вариант "гражданского неповиновения", т.е. отказались выполнять предписание о школьном образовании после того, как их заявление было отклонено. Сорок две семьи официально заявили о своем гражданском неповиновении, создав ассоциацию Enfance Libre.

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**Но есть и такие родители, которые решают незаметно практиковать домашнее обучение в обход закона. **

"По определению, семьи, оказавшиеся вне поля зрения, не идентифицируют себя. Трудно назвать цифру", - поясняет Enfance libre.

Однако гражданское неповиновение, явное или тайное, может привести к уголовному наказанию.

"Я четко говорю семьям, чтобы они были очень осторожны, потому что на них может быть подан рапорт в социальные службы", - объясняет мэтр Пиау. - Лучше следовать правовым нормам, обратиться к правозащитнику, омбудсмену, подать иерархическую апелляцию, неформальную апелляцию и т.д.".

Ассоциация "Liberté éducation" подала жалобу в ООН на 74-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, состоявшейся в Женеве 3 октября. Комитет оценивал соблюдение Францией положений Пакта об экономических, социальных и культурных правах. Призыв организации "Свобода и образование" был однозначен: "Мы призываем вас передать страдания стольких семей и детей, ставших жертвами закона, изначально направленного против исламистских сепаратистов".

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ООН быстро отреагировала. В своем докладе "Заключительные замечания по пятому периодическому докладу Франции", опубликованном 16 октября 2023 г., Комитет призвал Францию обеспечить, чтобы "наилучшие интересы детей должным образом учитывались при принятии решений о разрешении домашнего образования".

Нормативные акты в Европе

"Домашнее обучение практикуется по всей Европе", - сказала "Евроньюс" Сильвия Копио, советник Движения за свободу образования в Португалии и представитель Глобальной биржи домашнего образования.

В последнем докладе Eurydice, европейской сети по системам образования, датированном 2018 годом, представлен обзор практики домашнего образования в Европе.

Home education policies in Europe Eurydice (European Education and Culture Executive Agency)

"В некоторых странах домашнее обучение полностью запрещено, как, например, в Германии", - поясняет Сильвия Копио. - В других странах ситуация проще: например, в Великобритании, где существует самое лучшее регулирование из всех возможных, просто потому, что оно вообще отсутствует. Даже в Италии, Португалии, Ирландии и Бельгии существуют хорошие законы на эту тему".

Согласно отчету Eurydice, домашнее обучение разрешено в большинстве европейских стран при соблюдении определенных правил. Однако в ряде стран такая возможность допускается только в исключительных случаях, в основном по состоянию здоровья.

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В таких случаях часто требуется запрос на разрешение, сопровождаемый медицинской справкой, обосновывающей решение.

В Германии, например, домашнее обучение разрешено только тем детям, которые не могут посещать школу по болезни. В Испании такая возможность предусмотрена для учеников, которые по медицинским показаниям не могут посещать школу в течение длительного времени. Хорватия также предлагает обучение на дому для учеников с серьезными двигательными проблемами или хроническими заболеваниями. А на Кипре этой возможностью могут воспользоваться только учащиеся, получающие специальное образование и получившие разрешение министерства.

В Нидерландах исключительные обстоятельства могут освободить некоторых детей от обязанности посещать школу, в частности, если родители не согласны с философией школ данного региона. Швеция, напротив, разрешает домашнее обучение в некоторых ситуациях, но с особыми ограничениями, чтобы обеспечить скорейшее возвращение ребенка в школу.

Практически все страны, ограничивающие домашнее обучение исключительными случаями, требуют, чтобы учителя были квалифицированными специалистами, за исключением Нидерландов и Швеции, где никаких специальных правил не существует.

В остальных 14 странах, где домашнее обучение разрешено по любой причине, никаких особых требований к квалификации преподавателей нет, что оставляет родителям полную свободу выбора ответственного за образование ребенка.

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Наконец, в Великобритании родители не обязаны регистрироваться или получать разрешение на домашнее обучение, а также не обязаны следовать национальной учебной программе. Единственное требование к родителям заключается в том, чтобы их дети "получали эффективное очное образование, соответствующее их возрасту, способностям и склонностям".