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мир

Афганки борются за право быть студентками

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 Alexander Kazakevich
Акция афганских студентов в Кветте – столице пакистанской провинции Белуджистан, 24 декабря 2022 года.
Акция афганских студентов в Кветте – столице пакистанской провинции Белуджистан, 24 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Arshad Butt

"Образование - это наше право" – с таким лозунгом десятки женщин вышли на улицы крупных афганских городов в знак протеста против запрета на обучение в университетах, о котором накануне объявили захватившие власть в стране талибы.

Теперь для афганских девочек официально учёба заканчивается в 12 лет, дальше школу могут посещать только мальчики.

В соседнем Пакистане группа афганских студентов устроила акцию солидарности.

"Без образования нет свершений, нет результатов, ни одна нация не может добиться успехов без знаний. Отлучить девочек от образования – это позорное решение. Где это видано в мире, чтобы девочкам не давали учиться?" – говорит участник митинга Абдул Баки.

Беспрецедентное поражение в правах, от которого страдают афганки, началось с обязательного ношения закрытой одежды с ног до головы в общественных местах. Женщинам всё сложнее устроиться на работу. Несколько дней назад исламские фундаменталисты запретили всем неправительственным организациям нанимать сотрудниц якобы из-за несоблюдения правил ношения хиджаба.

В Amnesty International заявили об очередной попытке талибов "вычеркнуть женщин из политического, социального и экономического пространства"..

Евросоюз, Amnesty International, Международный комитет спасения (IRC) и другие структуры осудили новые меры запрещённого движения "Талибан".