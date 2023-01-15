Протесты учителей в Португалии

Тысячи португальских учителей вышли на улицы Лиссабона. Марш протеста организован после целой серии забастовок преподавателей по всей стране. Учителя требуют индексации зарплаты в соответствии с инфляцией, компенсации последствий энергетического кризиса и улучшения условий труда. Они выступают против проекта реформы, которая предоставила бы учебным заведениям больше свободы в вопросах найма преподавательского состава. Ещё более крупную демонстрацию профсоюз учителей запланировал на начало февраля.