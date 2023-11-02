"Мы у ворот Газы" – генерал ЦАХАЛ

Война приближается к главному городу сектора Газа, боевики ХАМАС пытаются блокировать продвижение ЦАХАЛ.

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Израильские танки в четверг продвигались к городу Газа, главному населённому пункту палестинского анклава, но встретили сопротивление со стороны боевиков ХАМАС, которые использовали миномёты и наносили удары из подземных туннелей.

"Мы находимся у ворот города Газы", – заявил командующий израильскими войсками бригадный генерал Ицик Коэн.

ЦАХАЛ утверждает, что в ходе последних боёв погибли десятки членов группировки ХАМАС.

Израильские офицеры подчёркивают трудности ведения боевых действий в городских условиях. Стратегия израильтян пока сводится к концентрации крупных сил на севере сектора Газа, а не к наземному наступлению на всю территорию.

В четверг ХАМАС объявил о гибели 195 человек в лагере беженцев Джебалия, который по сути является населённым пунктом с плотной застройкой. Приведённые данные невозможно проверить.

ЦАХАЛ не подтверждает, что наносил удары по Джебалии в среду, утверждая, что во вторник там был взят под контроль военный опорный пункт ХАМАС и убит командир "Бригады Джебалия".

Генеральный секретарь потрясён эскалацией насилия в секторе Газа, в том числе убийством палестинцев, включая женщин и детей, в результате израильских авиаударов по жилым кварталам густонаселённого лагеря беженцев Джебалия. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, включая принципы различия [между комбатантами и гражданскими], соразмерности и предосторожности. Он самым решительным образом осуждает любые убийства гражданских лиц. Стефан Дюжаррик пресс-секретарь генерального секретаря ООН

Чиновники от ХАМАС обновили данные о жертвах: по версии Минздрава в Газе их число превысило 9 тысяч. Также утверждается, что из-за бомбардировок не работают 16 из 35 больниц на территории анклава.

Израиль объявил, что с начала сухопутной операции погибли 18 военнослужащих ЦАХАЛ.

В четверг новая группа иностранцев и палестинцев с двойным гражданством смогла попасть в Египет через КПП "Рафах". Среди них, как сообщается, по-прежнему нет россиян.

В МВД Египта говорят, что Каир примет "около 7000" человек "более 60 национальностей" из сектора Газа, не уточная сроков эвакуации.