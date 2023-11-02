"Мы у ворот Газы" – генерал ЦАХАЛ

Война приближается к главному городу сектора Газа, боевики ХАМАС пытаются блокировать продвижение ЦАХАЛ.
Израильские танки в четверг продвигались к городу Газа, главному населённому пункту палестинского анклава, но встретили сопротивление со стороны боевиков ХАМАС, которые использовали миномёты и наносили удары из подземных туннелей.
"Мы находимся у ворот города Газы", – заявил командующий израильскими войсками бригадный генерал Ицик Коэн.
ЦАХАЛ утверждает, что в ходе последних боёв погибли десятки членов группировки ХАМАС.
Израильские офицеры подчёркивают трудности ведения боевых действий в городских условиях. Стратегия израильтян пока сводится к концентрации крупных сил на севере сектора Газа, а не к наземному наступлению на всю территорию.
В четверг ХАМАС объявил о гибели 195 человек в лагере беженцев Джебалия, который по сути является населённым пунктом с плотной застройкой. Приведённые данные невозможно проверить.
ЦАХАЛ не подтверждает, что наносил удары по Джебалии в среду, утверждая, что во вторник там был взят под контроль военный опорный пункт ХАМАС и убит командир "Бригады Джебалия".
Чиновники от ХАМАС обновили данные о жертвах: по версии Минздрава в Газе их число превысило 9 тысяч. Также утверждается, что из-за бомбардировок не работают 16 из 35 больниц на территории анклава.
Израиль объявил, что с начала сухопутной операции погибли 18 военнослужащих ЦАХАЛ.
В четверг новая группа иностранцев и палестинцев с двойным гражданством смогла попасть в Египет через КПП "Рафах". Среди них, как сообщается, по-прежнему нет россиян.
В МВД Египта говорят, что Каир примет "около 7000" человек "более 60 национальностей" из сектора Газа, не уточная сроков эвакуации.