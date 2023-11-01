EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Лагерь беженцев "Джебалия" в секторе Газа снова подвергся бомбардировке

Джебалия
Джебалия Авторское право Abed Khaled/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Израиль заявляет, что продолжает наносить удары по инфраструктуре ХАМАС. Боевики утверждают, что ЦАХАЛ нанес удары по жилым зданиям в Джебалии.

РЕКЛАМА

Крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа Джебалия подвергается бомбардировкам второй день подряд. Правительство, управляемое ХАМАС, заявляет, что Израиль нанес удар по жилым домам, что привело к многочисленным жертвам. Боевики утверждают, что среди погибших семь заложников.

Отключение связи в анклаве затрудняет сбор информации.

По словам представителя израильской армии, в результате ударов был убит командир ХАМАС, один из организаторов нападения 7 октября.

Палестинская сторона утверждает, что число погибших в Газе возросло до 8796 человек. По данным Израиля жертвами нападения ХАМАС стали 1400 человек. 240 - находятся в плену.

ЦАХАЛ заявляет, что с начала войны были поражены около 11 000 объектов, принадлежащих ХАМАС и другим террористическим группировкам. В ходе наземных операций погибли 13 израильских солдат.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Репортаж: как в школе ООН в Хан-Юнисе пытаются отвлечь детей от тревожных событий войны

Нетаньяху объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС

Танки ЦАХАЛ замечены на окраине города Газа

Хамас Израиль Сектор Газа Палестино-израильский конфликт лагерь для беженцев авиаудар