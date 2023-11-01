Лагерь беженцев "Джебалия" в секторе Газа снова подвергся бомбардировке

By Euronews

Израиль заявляет, что продолжает наносить удары по инфраструктуре ХАМАС. Боевики утверждают, что ЦАХАЛ нанес удары по жилым зданиям в Джебалии.

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Крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа Джебалия подвергается бомбардировкам второй день подряд. Правительство, управляемое ХАМАС, заявляет, что Израиль нанес удар по жилым домам, что привело к многочисленным жертвам. Боевики утверждают, что среди погибших семь заложников.

Отключение связи в анклаве затрудняет сбор информации.

По словам представителя израильской армии, в результате ударов был убит командир ХАМАС, один из организаторов нападения 7 октября.

Палестинская сторона утверждает, что число погибших в Газе возросло до 8796 человек. По данным Израиля жертвами нападения ХАМАС стали 1400 человек. 240 - находятся в плену.

ЦАХАЛ заявляет, что с начала войны были поражены около 11 000 объектов, принадлежащих ХАМАС и другим террористическим группировкам. В ходе наземных операций погибли 13 израильских солдат.