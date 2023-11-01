Франция готовится к шторму "Киран"

Во французских департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Манш объявлена максимальная штормовая тревога. В ещё 15 департаментах - оранжевый уровень опасности.

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Жители северо-запада Франции спешат подготовиться к возможному наводнению, поскольку шторм "Киран" приближается к региону.

В 15 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности, в период со среды по четверг ожидаются ливневые дожди и сильный ветер. В некоторых местах, по прогнозам, скорость ветра может достигнуть 170 км/час. В департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Манш объявлена максимальная штормовая тревога

Одиль Томине, мэр Сюртенвилля:

"Конечно, существует риск наводнения, даже если он незначительный. Всё произойдёт очень, очень быстро, и, к сожалению, против воды мы мало что можем сделать, мы действительно бессильны. Но то немногое, что в наших силах, мы должны сделать, по крайней мере, мы должны попробовать всё".

Ряд районов Великобритании и Ирландии уже пострадали от экстремальных погодных явлений: город Ньюри был затоплен после того, как разлившиеся река и канал вышли из берегов. Нидерланды, Бельгия и другие страны Северной Европы готовятся к столь же суровым испытаниям менее чем через две недели после того, как шторм "Бабет" унес жизни 5 человек в Великобритании.