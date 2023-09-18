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Штормовые барьеры и плавучие фермы: как Нидерланды противостоят повышению уровня моря

Во время ежегодного тестирования штормового барьера Масланткеринг
Во время ежегодного тестирования штормового барьера Масланткеринг Авторское право Euronews
By Euronews
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Масланткеринг — один из крупнейших в мире штормовых барьеров. Если вода поднимется более чем на три метра, он закроется и спасет от затопления порт Роттердама.

Он обеспечивает безопасность 1,5 млн человек. Этот нидерландский штормовой барьер, Масланткеринг, закроется в случае, если вода поднимется на три или более метра. Два стальных рукава — высотой с Эйфелеву башню каждый — загородят собой порт Роттердама.

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"Мы закрывались дважды за 25 лет. Мы ожидаем, что в будущем будем закрываться чаще. Изначально этот барьер был рассчитан на 100 лет. Уже в проекте мы предусмотрели повышение уровня моря на 50 см. Но, конечно, мы не можем заглядывать так далеко в будущее. Возможно, нам придется внести изменения где-то между 2060 и 2090 годами", — отмечает старший советник по штормовым барьерам Rijkswaterstaat Марк Вальравен.

Более четверти территории Нидерландов находится ниже уровня моря. При этом, по данным ООН, в настоящее время он повышается более чем в два раза быстрее, чем в XX веке. Барьер Масланткеринг тестируется раз в год, посмотреть на это приезжают сотни людей.

"Мы привыкли к тому, что всегда что-то придумываем. Если мы уже придумали это, разве не сможем справиться с дополнительными полуметрами — полутора метрами?" — говорит один из приехавших к барьеру нидерландцев.

Местные предприниматели предлагают использовать повышение уровня моря во благо: так в порту Роттердама появилась плавучая ферма, где живут 40 коров, а их молоко перерабатывается под палубой. Идея родилась после того, как в 2012 году на Нью-Йорк обрушился ураган "Сэнди" и начались проблемы с продуктами питания.

"Обеспечение продовольствием в городе во многом зависит от логистики. А если что-то затопит, логистики не будет. У нас возникла идея: если строить с учетом климатических особенностей, то есть двигаться вверх и вниз вместе с приливом и отливом, на воде, вы будете меньше зависеть от логистики", — рассказывает соучредительница плавучей фермы Floating Farm Минке Ван Вингерден.

Концепт распространяется по миру: желание построить похожие фермы уже выразили в Сингапуре и Дубае.

Пока Нидерланды продолжают бороться с повышением уровня моря, именно такие барьеры, как Масланткеринг, вселяют в людей уверенность в том, что у страны есть всё необходимое, чтобы пережить бурю.

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