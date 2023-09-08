Испанская компания набирает и обучает добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Тех, кто прошёл курс, ждёт контракт с украинским Министерством обороны.

Самое сложное испытание в подготовке будущих бойцов Интернационального легиона ВСУ - удерживать завоёванную ключевую позицию в течение трёх дней. Для этого они проводят две ночи и три дня без сна, защищая стратегический пункт.

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"Из всего курса обучения этот тест имеет самый высокий процент отсева", - рассказал в интервью Euronews Франсиско Гальван, директор и главный инструктор G.O.A. Tactical, единственной в Испании компании, которая проводит военную подготовку людей, желающих отправиться в зону боевых действий в Украине.

Затем следуют другие боевые упражнения: бег с оружием и военным оборудованием на плечах, захват и "зачистка" занятых окопов, стресс-тесты в условиях окружения врагом.

За семьсот евро будущие бойцы проходят пятидневное обучение умению вести бой.

Тех, кто прошёл курс, ждёт контракт с украинским Министерством обороны на сумму до 3400 евро, если они попадут в элитные подразделения.

"Наша компания имеет контакты с министерствами обороны по всему миру, в том числе и в Украине. Мы оцениваем навыки человека, который заинтересован в участии в боевых действиях, и даём ему контакты, чтобы он мог связаться с ведомствами", - говорит Гальван.

Франсиско Гальван с одним из студентов курса по боевой подготовке Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Доброволец должен сам позвонить им, но наши контактные лица уже ждут его. Затем он предъявляет сертификат о прохождении обучения и получает работу", - добавляет он.

Это делается для того, чтобы компанию не причислили к частным охранным и оборонным подрядчикам, аналогичным ЧВК "Вагнера".

"У нас есть люди, воюющие на Украине. Один из них вернулся на несколько месяцев в Испанию, чтобы отдохнуть. Тогда его спросили (украинские чиновники), может ли он набирать людей для отправки на войну", - рассказывает наш собеседник.

Украина, изнурённая 18-ми месяцами войны с Россией, нуждается в подкреплении. Силы у многих солдат на исходе, а количество потерь велико.

Хотя Киев официально не называет численность ВСУ, по оценкам Statista Research, они насчитывает 500 000 солдат, что вдвое больше, чем до начала конфликта.

Американская военная разведка считает, что за полтора года войны потери Украины составили 190 000 человек, включая раненых.

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Испанская компания предлагает пятидневные курсы для обучения ведению боя будущих солдат Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

ВСУ нуждаются в подкреплении

Интернациональный легион, курируемый украинской разведкой, состоит из добровольцев со всего мира.

В марте 2022 года Минобороны Украины запустило программу по их набору. Число людей, воюющих в настоящее время в этом батальоне, не разглашается.

По словам Гальвана, проблема заключается в том, что многие отправляются в зону боевых действий без спецподготовки, поэтому министерство ищет добровольцев, имеющих боевые навыки.

Компания сообщила испанским СМИ, что зарплата для воюющих на передовой составляет 2 800 евро в месяц, на удалённых позициях - около 1 800 евро в месяц. Наибольшей популярностью пользуются элитные подразделения: там бойцы получают до 3400 евро в месяц.

Кандидаты должны иметь не менее двух лет опыта работы в военной сфере, будь то непосредственно военная служба, полиция или служба безопасности. С тех пор, как неделю назад объявили набор, было получено более 200 заявок.

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"Этот курс не для тех, кто приходит с нуля, невозможно обучить человека всего за пять дней. Мы оцениваем, действительно ли он может воевать в Украине", - говорит Гальван.

Он подчёркивает, что ни один из добровольцев не имеет судимости.

Телеканал Euronews сделал запрос в МО Украины и ждёт от него комментариев.