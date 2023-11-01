Суд Финляндии признал трёх членов неонацистской группировки виновными в подготовке терактов, в том числе - нападений на мигрантов, политиков, объекты инфраструктуры.

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Судебные процессы по делу о терроризме в этой скандинавской стране - скорее редкость. Недавно местная разведывательная служба Supo предупредила, что угроза безопасности в Финляндии в основном исходит от исламистов-одиночек или ультраправых.

Суд города Лахти приговорил главного подозреваемого к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за преступления с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, совершённые с террористическими намерениями, и в подготовке теракта. 29-летний молодой человек был также признан виновным в хранении наркотиков.

Двое его сообщников получили сроки 7 месяцев условно, 1 год и 9 месяцев реального лишения свободы соответственно. Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений террористической направленности - изготовлении огнестрельного оружия и обучении его применению.

Судебные процессы по делу о терроризме в Финляндии - скорее редкость. David Mac Dougall

Радикальные ультраправые

В ходе судебного разбирательства также учитывалась степень влияния на них ультраправой идеологии.

Суд установил, что главный подозреваемый верил в грядущую расовую войну, которая приведёт к краху общества, и считал оправданным насилие против предполагаемых врагов белых финнов и Финляндии.

По словам прокуроров, такими врагами террористы считали мигрантов, этнические и религиозные меньшинства, антифашистов и общественных деятелей.

"Целью преступной деятельности было вызвать серьёзный страх у населения, т.е. подготовка происходила с террористическим умыслом", - заявили в суде.

Кроме того, мужчины планировали нападения на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, такие как электросети и железные дороги.

Четвёртому фигуранту дела, 66-летнему мужчине, был назначен срок 1 год и 2 месяца лишения свободы за преступления с применением огнестрельного оружия, совершённые без террористических мотивов.