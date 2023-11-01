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Российский олигарх Алексей Кузьмичёв задержан во Франции в рамках расследования дела об отмывании денег и нарушении санкций

Председатель консультативного комитета российской инвестиционной компании А1 Алексей Кузьмичев (слева) на пресс-конференции в Москве, 2013 г.
Председатель консультативного комитета российской инвестиционной компании А1 Алексей Кузьмичев (слева) на пресс-конференции в Москве, 2013 г. Авторское право Sergei Karpukhin/REUTERS
By Verónica Romano и Reuters
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Алексея Кузьмичёва, которого в ЕС считают "одним из самых влиятельных людей в России", для допроса задержала французская полиция.

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Российского миллиардера Алексея Кузьмичёва задержали для допроса по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении международных санкций. Об этом сообщила во вторник финансовая прокуратура Франции (PNF).

В рамках расследования днём ранее были проведены обыски в "различных местах", в том числе в парижском доме олигарха, говорится в сообщении PNF.

По данным французского издания Le Monde, полиция также обыскала виллу Кузьмичёва в Сен-Тропе.

Известный предприниматель, совладелец "Альфа-групп" с утра 30 октября находится под стражей, официальные обвинения ему ещё не предъявили.

Адвокат россиянина отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать права Кузьмичёва, как только соответствующие французские органы предоставят подробную информацию по этому делу.

Европейский Союз считает олигарха "одним из самых влиятельных людей в России", близким к Владимиру Путину. 

"Он активно оказывал материальную или финансовую поддержку представителям российской власти, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине. Он также является ведущим российским бизнесменом, работающим в секторах экономики, которые обеспечивают доход правительству Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке Евросовета. 

В рамках реализации санкционной политики в отношении Москвы в прошлом году французские таможенники конфисковали 27-метровую яхту Кузьмичёва. Тот инициировал судебную тяжбу по этому вопросу, а также по вопросу об исключении его из санкционного списка.

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