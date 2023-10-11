Западные страны "очень близки" к созданию системы проверки соблюдения санкций в отношении российских алмазов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время неожиданного визита в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского.

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"Это означает, что российские "кровавые" бриллианты больше не смогут финансировать войну против Украины, - заявил де Кроо журналистам в среду, выступая рядом с Зеленским. - Мы очень близки к созданию системы, которая полностью исключит алмазы из розничной торговли".

В 11 пакетах санкций, введенных Евросоюзом против Кремля с февраля 2022 года, эти драгоценные камни, несмотря на неоднократные просьбы Киева и восточноевропейских столиц, оказались в стороне от каких-либо ограничительных мер.

Алмазы являются важным источником дохода для России: в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения в Украину, РФ экспортировала алмазное сырье на сумму около 4 млрд долл. Основным пунктом назначения стала Бельгия, где находится центр торговли ими Антверпен с почти 500-летней историей.

По оценкам специалистов, через Антверпен проходит 84% мирового алмазного сырья и 50% бриллиантов, что делает этот порт одним из ключевых в мировой торговле.

"Бельгия играет важную роль в торговле алмазами, и мы хотим полностью исключить российские бриллианты с наших розничных рынков", - сказал де Кроо, - Лучший способ сделать это - создать систему полной отслеживаемости".

Под отслеживаемостью понимается технология цифрового сканирования каждого бриллианта и его модификаций, позволяющая отслеживать его перемещение по рынкам. Это должно повысить доверие к бизнесу, известному своей секретностью.

Горячий вопрос о запрете российских алмазов давно стоит на повестке дня у западных союзников, но дело продвигается медленно, что вызывает видимое раздражение Киева.

Процесс координируется на уровне ЕС и G7 с тем, чтобы максимально расширить географию запрета и тем самым не дать запрещенным алмазам уйти в подполье и всплыть в другом месте под другой личиной.

"Это заняло некоторое время, поскольку мы хотим избежать того, чтобы запреты на алмазы можно было обходить, - сказал де Кроо. - Если делать это только на оптовом рынке, то алмазы будут передаваться в другие торговые центры мира, и они все равно появятся у нас в магазинах. Для России это ничего не изменит".

По словам де Кроо, система отслеживания должна быть введена в действие к 1 января 2024 года. Это довольно амбициозный срок, учитывая, что каждый пакет санкций влечет за собой длительные переговоры между странами-членами и всегда подвержен риску национального вето.

'Заставить Россию платить'

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Зеленским премьер-министр также объявил о планах создания фонда в размере 1,7 млрд. евро для поддержки восстановления Украины. Фонд будет финансироваться за счет налогообложения доходов, полученных от принадлежащих России активов, которые были заморожены санкциями Евросоюза.

По имеющимся данным, в брюссельской расчетно-клиринговой системе Euroclear находится более 180 млрд евро активов Центрального банка России, что является самым большим показателем среди всех стран-членов.

Однако, как отметил де Кроо, в соответствии с действующими европейскими правилами его правительство не имеет ни доступа к этим активам, ни возможности управления процессом. То есть Брюссель может прибегнуть лишь к налогообложению для получения дополнительных средств для Киева.

"Мы с самого начала четко заявляли: любые налоги с российских активов не пойдут в наш бюджет, они напрямую пойдут украинцам, - сказал де Кроо. - Если в какой-то момент доступ к этим доходам станет возможным на законных основаниях, то, конечно, мы с энтузиазмом примем в этом участие".

Европейская комиссия пообещала представить законодательный текст, который "заставит Россию платить" своими замороженными активами, возможно, с помощью налога на прибыль. Однако рассмотрение этого предложения несколько раз откладывалось, и до сих пор не определена дата его представления.

Европейский центральный банк, финансовые эксперты и правоведы высказывают серьезные опасения по поводу беспрецедентной инициативы, предупреждая, что односторонний шаг может вызвать финансовую нестабильность и подорвать доверие к евро.