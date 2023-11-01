Ураган "Отис" нанёс Мексике астрономический ущерб

Мексиканские власти подсчитали ущерб, нанесённый ураганом "Отис" штату Герреро. Только на ликвидацию разрушений и социальную поддержку необходимо более 3 млрд евро.

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В порту Акапулько продолжаются поиски пропавших без вести. По меньшей мере 46 человек погибли.

По оценкам мексиканских властей, на ликвидацию разрушений и социальную поддержку в штате Герреро, пострадавшем от урагана "Отис" на прошлой неделе, необходимо более 3 миллиардов евро.

План восстановления состоит из 20 пунктов; только на ремонт общественной инфраструктуры Акапулько, на который пришёлся наиболее сильный удар стихии, понадобится 525 миллионов. А восстановление экономики одного из главных туристических регионов может достичь 14 миллиардов евро.

По официальным данным, только в Акапулько пострадали или разрушены 98% домов и 80% отелей.

Из-за шторма город оказался обесточен и погрузился в хаос, на этом фоне началось мародерство: из супермаректов вынесли практически всё.

Шоссе, связывающее Акапулько с другими населенным пунктами, было заблокировано из-за оползней. Жители возводят баррикады, чтобы защититься от дальнейших грабежей.