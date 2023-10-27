Акапулько: ураган "Отис" оставил после себя апокалиптический пейзаж

By Euronews

Разрушенные здания и заваленные мусором пляжи. Жители мексиканского города Акапулько пытаются прийти в себя после разгула урагана "Отис".

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Мексиканский курортный город Акапулько сейчас никоим образом не напоминает снимки в туристических брошюрах. Пронесшийся по юго-западному побережью Мексики ураган "Отис" оставил после себя разрушенные здания, заваленные мусором пляжи, вырванные с корнем деревья. Жертвами стали не менее 30 человек. В Акапулько повреждены 80% отелей.

Акапулько, Мексика Felix Marquez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Такого разгула стихии здесь не помнят. Ни местные жители, ни туристы.

Хосе Давид Мендоса Родригес, владелец ресторана в Акапулько:"Ну, это полный хаос. Это неописуемо, у меня нет слов, чтобы выразить то, что я вижу. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Акапулько разрушен. Ни дорог, ни воды, ни света. Посмотрите на пляж, он превратился в свалку".

Хосе Луис Флорес, турист:"Для нас это трагедия. Мы и представить себе не могли, что можем оказаться в такой ситуации. Мы с нетерпением ждали приезда в Акапулько, думали пробыть здесь пару недель. Приехали сюда, а через четыре дня все было кончено".

Произошедшим потрясены даже эксперты. Всего за несколько часов тропический шторм превратился в ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. В Акапулько проживает порядка одного миллиона жителей. Половина населения до сих пор остается без электричества. Власти Мексики объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.