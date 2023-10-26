Ураган "Отис" унёс жизни не менее 27 человек

By Euronews

Ураган "Отис", обрушившийся на юго-западное побережье Мексики, унёс жизни 27 человек. Серьёзно пострадал один из крупнейших городов штата Герреро - Акапулько. Скорость ветра достигала 330 км/ч. Метеорологи отмечают, что ураган набрал силу чрезвычайно быстро.

РЕКЛАМА

Ураган пятой категории "Отис", обрушившийся на юго-западное побережье Мексики, стал причиной гибели по меньшей мере 27 человек, четверо считаются пропавшими без вести.

Местные СМИ сообщают о серьезных разрушениях и сходе оползней в штате Герреро, в результате чего часть дорог оказалась заблокирована.

Пострадал в том числе и популярный город-курорт Акапулько. Из-за непогоды городской аэропорт был на время закрыт.

Эрик Эрнандес, житель Акапулько:

"Если посмотреть сейчас, то в Акапулько - катастрофа. Он уже не тот, что был раньше. Парк был полностью разрушен, здания, все улицы, нет, я бы описал Акапулько сейчас как полную катастрофу".

Изабель де ла Круз, жительница Акапулько:

"Дом остался без крыши. Наш дом полностью разрушен, мои матрасы, мои документы, моих детей и внуков - все пропало".

Метеорологи отмечают, что ураган "Отис" превратился из умеренного в один из сильнейших в рекордно короткое время. Скорость ветра достигала 330 км/ч.

Сообщается, что ураган вывел из строя систему раннего предупреждения о землетрясениях на тихоокеанском побережье Мексики.

Изменение климата на планете приводит к росту температуры воды в морях и океанах, что в значительной мере способствует усилению интенсивности ураганов. Проносясь над океаном, они не ослабевают, а, напротив, достигают своих пиковых показателей, указывают эксперты.