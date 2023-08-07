Следователи на северо-западе Германии обнаружили, что во время обучения полицейские делились в групповых чатах нацистскими изображениями и детской порнографией. Власти отстранили их от работы и предупредили о росте радикальных идей среди молодых полицейских.

Прокуроратура Германии обнаружила в чатах пяти офицеров из трех разных полицейских округов сообщения противозаконного содержания, включающие нацистскую символику.

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Эти нарушения были установлены в результате проверок в регионе Северный Рейн-Вестфалия.

По словам Аннет Милк, главного прокурора, ведущего расследование, эти пять человек в возрасте 22 и 25 лет подозреваются в обмене нацистской символикой в чатах и хранении детской порнографии во время обучения.

Трое обвиняемых принадлежат к полицейскому управлению в Реклингхаузене, еще по одному - к полицейским управлениям в Клеве и Боркене.

По словам Милк, чаты были обнаружены во время расследования в отношении шестого подозреваемого. Прокуратура предъявила бывшему офицеру полиции обвинения в обмене в чатах правоэкстремистской символикой, а также в хранении и распространении детской порнографии. После окончания обучения он некоторое время работал в штаб-квартире полиции.

На прошлой неделе в домах трех сотрудников полиции были проведены обыски.

"Обвинения меня потрясли. В уголовном праве презумпция невиновности действует и здесь. Тем не менее, обвинения настолько серьезны, что после рассмотрения каждого конкретного случая я немедленно запретила этим трем сотрудникам заниматься служебной деятельностью", - говорится в заявлении Фридерике Цурхаузен, начальника полиции Реклингхаузена.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль охарактеризовал этих сотрудников как проявивших недостатки характера и морали, недопустимые для офицеров в форме.

"Распространение материалов такого плана, вызывает серьезные сомнения в моральной пригодности такого человека. Поэтому четыре объявленных запрета на ведение служебной деятельности и их внутреннее применение являются правильным следствием на данный момент", - говорится в его заявлении.

Строгие рекомендации для платформ соцсетей

Ройль настаивает на том, что молодые сотрудники полиции, как и старшие, несут такую же ответственность за свои действия.

"Молодые государственные служащие, как и старшие, должны без тени сомнения отстаивать справедливость, закон и ценности нашей конституции", - продолжил он.

Законодательство Германии прямо запрещает публично отрицать Холокост и распространять нацистскую пропаганду как в Интернете, так и на общественных форумах. Это включает в себя распространение изображений со свастикой, ношение формы СС и высказывания в поддержку Гитлера.

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Закон также устанавливает строгие правила, в соответствии с которыми компании, работающие в социальных сетях, должны модерировать язык ненависти и сообщать об угрозах.

Несколько терактов, совершенных ультраправыми в 2019 и начале 2020 года, заставили власти Германии предупредить об эскалации экстремизма, что привело к ужесточению закона о выражении вражды в прошлом году.

Это не первый случай, когда немецкая полиция столкнулась с подобным скандалом.

По данным министерства на конец июля, за последние шесть лет полиция земли Северный Рейн-Вестфалия вскрыла 105 случаев правоэкстремистского поведения.