By Euronews

Через сутки после антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы ситуацию прокомментировал российский президент. Он обвинил в погроме Украину и Запад.

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Президент России Владимир Путин возложил ответственность за антисемитский погром в аэропорту Махачкалы на Украину, западные страны и социальные сети. В воскресенье толпа разъяренных дагестанцев прорвалась в здание терминала и на летное поле в поисках евреев, прилетевших рейсом из Тель-Авива.

"Надо понимать, где корень зла. Где паук, который пытается опутать паутиной весь мир", — заявил российский президент в открытой части показанного по телевидению совещания в Кремле, в очередной раз обвиняя "США и их сателлитов" в том, что они якобы являются "геополитическими кукловодами" и "главными бенефициарами" войн в Украине и на Ближнем Востоке и, как следствие, беспорядков в Махачкале, которые "извлекают кровавую ренту".

"События в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы — Россия — и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", — сказал Владимир Путин.

"Мрази, по-другому сказать невозможно", — добавил президент РФ.