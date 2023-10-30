Израильтяне и палестинцы ведут общий бизнес в Берлине

By Euronews

Корреспондент Euronews в Берлине встретилась с владельцами ресторана "Ханаан", который стал примером сотрудничества израильтян и палестинцев.

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В этом уютном местечке Европа встречается с Ближним Востоком, а традиции - с современностью. "Ханаан" — ресторан в Берлине, которым управляют израильтянин Оз Бен Двид и и палестинец Джалиль Дабит. Они говорят, что их миссия по содействию единству и миру на фоне войны Израиля с ХАМАС стала еще более значимой.

Потрясение от нападения ХАМАС на Израиль было настолько сильным, объясняет Оз, что он закрыл ресторан. Однако спустя несколько дней он открыл его снова, когда увидел, как опасаясь антисемитских выступлений, евреи временно закрывают свои предприятия.

Оз Бен Давид, владелец ресторана: "Мы должны наводить мосты между нами, искать то общее, что может нас объединить. Если такие места закроют, тогда террор победит. Нам нужно проявлять себя и быть другими".

Оз и Джалиль бросают вызов убеждению некоторых, что люди, принадлежащие к разным религиозным, расовым или иным общностям, не могут работать вместе. Именно поэтому, по их словам, они и открыли ресторан. Сейчас заведение расширилось. В нем работают люди, отражающие многообразие Берлина, — сирийцы, египтяне и представители ЛГБТ- сообщества.

Кристина Йовановски, Euronews:"Оз и Джалиль своим рестораном привлекли внимание международных СМИ. Джалиль говорит, что именно схожие ценности привели их к партнерству, а опыт работы здесь позволил преодолеть невзгоды и продолжить общее дело, несмотря на их разное происхождение".

Джалил Дабит, совладелец ресторана:"Несмотря на то, что сейчас разгар войны, я не могу ненавидеть своего партнера, потому что мы работаем вместе уже 9 лет и вместе делаем удивительные вещи. Так что, когда люди работают вместе, это сближает их".

Оз и Джалиль изначально хотели, чтобы их ресторан стал примером партнерства израильтян и палестинцев. Но они поняли, что его значение выходит далеко за рамки простого сотрудничества.

Ох Бен Давид, владелец ресторана:"Мы заметили, насколько ресторан стал значимым для местных - немцев, европейцев, живущих здесь, в Берлине, которые искали место, где понимают боль обеих сторон".