"Интер Майами" представил Лионеля Месси

Euronews

Знаменитый аргентинский футболист будет играть за клуб до конца сезона 2025 года.

Несмотря на проливной дождь 20 тысяч фанатов встречали на стадионе в Майами восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Знаменитый аргентинский футболист подписал контракт с клубом "Интер Майами" до конца сезона 2025 года и может дебютировать 21 июля. Он будет выступать за команду под десятым номером. Церемонию презентации игрока провел один из основателей клуба бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

"Интер Майами" занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги.