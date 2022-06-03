Железнодорожная катастрофа в Баварии

По меньшей мере 4 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Бургрейне , в баварском округе Гармиш-Партенкирхен. Около 60 получили ранения, 16 из них - серьёзные. Об этом сообщил представитель районного управления Гармиш-Партенкирхена.

Переполненный поезд ехал из Гармиша в направлении Мюнхена и сошел с рельсов недалеко от Бургрейна. Несколько вагонов перевернулись и легли на бок, некоторые упали с насыпи.

По данным полиции, первые сообщения о происшествии поступили около 10:20 по Гринвичу. Были задействованы все экстренные службы, полиция и пожарные части региона, в том числе 6 спасательных вертолетов. Участок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау перекрыт. Причины аварии выясняются.