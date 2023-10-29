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Папа хочет вовлечь женщин в управление церковью

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Авторское право Andrew Medichini/The AP
By Надежда Дрямина
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Завершил свою работу призванный определить будущее церкви Синод епископов. На нём впервые правом голоса были наделены женщины.

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Необходимо "срочно" гарантировать полноценное участие женщин в управлении церковью. Такие слова прозвучали из уст Папы римского Франциска в последний день работы священного Синода епископов в Ватикане.

Понтифик призвал в течение года проанализировать вопрос о допуске женщин к сану диакона.

Впрочем, совещательный орган не обозначил никаких решительных мер относительно него, ни касательно ЛГБТ-сообщества, которое давно просит папу дать благословение однополым парам.

Многожёнство, рукоположение женатых мужчин, борьба с насилием... После месяца дебатов за закрытыми дверями, Синод, призванный определить будущее католической церкви, завершил свою работу принятием 42-страничного текста по целому ряду вопросов, которые будут рассмотрены на второй сессии в следующем году.

В работе приняли участие почти 450 человек. Причём, папа римский наделил правом голоса 70 мирян, в их числе 54 женщины.

Консервативные католики с большим беспокойством ожидали итогов заседания, опасаясь, что его итоги изменят доктрину церкви.

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