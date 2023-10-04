"Спорные темы" на Синоде Римско-католической церкви

By Euronews

В Ватикане проходит первая сессия генеральной ассамблеи Синода епископов Католической церкви. Перед её началом несколько кардиналов обратились к папе Франциску с просьбой разъяснить пять спорных вопросов, в частности речь идёт о рукоположении женщин в священный сан и благословении однополых пар.

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В Ватикане в среду начал работу Синод епископов, на котором обсуждается будущее Римско-католической церкви, в частности такие спорные вопросы, как благословение однополых союзов и возведение в сан священника женщин.

Перед началом Синода несколько кардиналов направили понтифику письмо с просьбой высказаться по темам, которые вызывают у них обеспокоенность.

"Основное беспокойство вызывает, что папа Франциск может разрешить то, что не содержится в католической доктрине или будет противоречить ей", - отметили иерархи.

В понедельник Ватикан опубликовал письмо, в котором Франциск ответил кардиналам.

По поводу соответствия распространяющейся практики благословения однополых пар Откровению и Учительству понтифик пишет, что у церкви совершенно ясная концепция брака.

"Это единственный, стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной, естественным образом открытый к деторождению. Только этот союз можно назвать браком. Другие формы союза реализуют его лишь “частично и по аналогии", поэтому не могут быть названы в узком смысле браком", - цитирует ответ Франциска информационный портал Vatican News.

Кардиналы просили понтифика разъяснить, является ли невозможность рукоположения женщин "окончательным" учением Церкви, исключающим свободные дискуссии пастырей и теологов на эту тему.

Франциск ответил, что "святой Иоанн Павел II, говоря об окончательном суждении в отношении женского священства, никоим образом не наделял мужчин более высокой властью".

Принимающие участие в заседании Синода женщины впервые получили право голоса. Ранее им разрешалось присутствовать только в качестве наблюдательниц.