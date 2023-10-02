Голос женщин будет услышан на Синоде епископов

В Ватикане начнётся заседание Синода епископов - постоянного совещательного органа при главе Римско-католической церкви. Впервые в истории голосовать на нём смогут женщины.

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Это событие называют одним из этапов "тихой революции" папы римского Франциска. В среду в Ватикане начинается заседание Синода епископов. И впервые в истории голосовать на нём смогут женщины. Раньше они выступали в роли наблюдателей в совещательном органе при главе Римско-католической церкви. Правом голоса нескольких монахинь наделил лично понтифик.

Кейт Макэлви, исп. директор НКО "Конференция по рукоположению женщин" (WOC):

"В мире насчитывается 700 миллионов католичек. Пора Церкви прислушаться к ним. В течение всего Синодального периода мы слышали от них, что они хотят служить церкви. Женщины хотят равенства".

Из 464 участниц ассамблеи право голоса имеют только 54. Но это уже важный шаг к бОльшей инклюзивности женщин в процесс принятия решений католической церкви.

Шейла Пирес, секретарь Комиссии по информационным вопросам Синода епископов:

“Они хотят занимать более высокие руководящие посты, чтобы их голоса были услышаны не только при реализации, но и при принятии решений. Женщины хотят быть частью этого процесса".

На заседании в Ватикане женщины смогут участвовать в дебатах и голосовать по итоговому документу. Раньше эти функции отводились исключительно прелатам. Нововведения приветствовали не все.

Натали Бекварт, заместитель секретаря Синода по вопросам соборности:

“Необходимы изменения в культуре, менталитете. Речь идёт об образовании, о взглядах, жизненной позиции. Это не так просто менять”.

По решению папы римского, в ассамблее примут участие миряне - представители различных слоёв населения и организаций. В их числе, как сообщается, будут представитель ЛГБТ-сообщества и активист НПО, которая спасает мигрантов в Средиземном море.