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Голос женщин будет услышан на Синоде епископов

Папа римский Франциск наделил правом голоса на Синоде епископов нескольких монахинь
Папа римский Франциск наделил правом голоса на Синоде епископов нескольких монахинь Авторское право Riccardo De Luca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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В Ватикане начнётся заседание Синода епископов - постоянного совещательного органа при главе Римско-католической церкви. Впервые в истории голосовать на нём смогут женщины.

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Это событие называют одним из этапов "тихой революции" папы римского Франциска. В среду в Ватикане начинается заседание Синода епископов. И впервые в истории голосовать на нём смогут женщины. Раньше они выступали в роли наблюдателей в совещательном органе при главе Римско-католической церкви. Правом голоса нескольких монахинь наделил лично понтифик.

Кейт Макэлви, исп. директор НКО "Конференция по рукоположению женщин" (WOC):

"В мире насчитывается 700 миллионов католичек. Пора Церкви прислушаться к ним. В течение всего Синодального периода мы слышали от них, что они хотят служить церкви. Женщины хотят равенства".

Из 464 участниц ассамблеи право голоса имеют только 54. Но это уже важный шаг к бОльшей инклюзивности женщин в процесс принятия решений католической церкви.

Шейла Пирес, секретарь Комиссии по информационным вопросам Синода епископов:

“Они хотят занимать более высокие руководящие посты, чтобы их голоса были услышаны не только при реализации, но и при принятии решений. Женщины хотят быть частью этого процесса".

На заседании в Ватикане женщины смогут участвовать в дебатах и голосовать по итоговому документу. Раньше эти функции отводились исключительно прелатам. Нововведения приветствовали не все.

Натали Бекварт, заместитель секретаря Синода по вопросам соборности:

“Необходимы изменения в культуре, менталитете. Речь идёт об образовании, о взглядах, жизненной позиции. Это не так просто менять”.

По решению папы римского, в ассамблее примут участие миряне - представители различных слоёв населения и организаций. В их числе, как сообщается, будут представитель ЛГБТ-сообщества и активист НПО, которая спасает мигрантов в Средиземном море.

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