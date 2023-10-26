18 человек погибли при массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн

By Euronews

Подозреваемый находится в розыске. Полиция идентифицировала стрелка. Сообщается, что он является инструктором по стрельбе и имеет проблемы с психикой

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18 человек стали жертвами массовой стрельбы в городе Льюистон, штат Мэн. Десятки получили ранения. Таковы последние данные, представленные местной полицией.

Вооруженный мужчина открыл огонь в боулинг-центре и ресторане в разных частях города, после чего скрылся. Полицейское управление Льюистона определило 40-летнего Роберта Карда как человека, причастного к стрельбе. По данным СМИ, подозреваемый имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Также сообщается, что прошлым летом он был помещен в психиатрическую больницу после того, как угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.

Офис шерифа опубликовал изображения подозреваемого, на которых тот держит в руках штурмовую винтовку.

Please contact the Lewiston Police at 513-3001 ext.. 3327 if you recognize this individual. - Posted by Lewiston Maine Police Department on Wednesday, October 25, 2023

Автомобиль Роберта Карда, на котором тот скрылся, был найден в соседнем городе Лисбон - пока идет спецоперация по его поиску, все муниципальные учреждения будут закрыты.