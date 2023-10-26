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Соучастнику нападения на шведских болельщиков в Брюсселе предъявлено обвинение

Нападение на шведских болельщиков в Брюсселе произошло 16 октября во время футбольного матча
Нападение на шведских болельщиков в Брюсселе произошло 16 октября во время футбольного матча Авторское право Sylvain Plazy/AP
By Михаил Саленков
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Мужчина, передавший автоматическую винтовку убийце двух шведских болельщиков, помещен под стражу. Во Франции задержаны ещё двое подозреваемых в соучастии в нападении 16 октября.

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В Бельгии предъявлено обвинение 44-летнему выходцу из Туниса, который, как предполагает полиция, причастен к вооруженному нападению 16 октября в Брюсселе.

По данным правоохранительных органов, арестованный в среду мужчина передал нападавшему автоматическую винтовку, из которой были застрелены два шведских болельщика.

Во Франции задержаны также два предполагаемых пособника убийцы, который погиб в перестрелке с полицейскими на следующий день после нападения.

45-летний мужчина, устроивший стрельбу, записал видео, в котором заявил, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство".

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