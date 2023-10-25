Словакия: Роберт Фицо официально вступил в должность премьер-министра

By Euronews

Главой правительства Словакии вот уже в четвертый раз стал популист Роберт Фицо. Что от нового кабинета министров ожидают граждане страны? Жители Братиславы ответили на вопросы Euronews.

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Премьер-министром Словакии снова стал Роберт Фицо. Его левопопулистская партия "Курс- социальная демократия" одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 30 сентября.

Эту политическую силу поддержали 23% проголосовавших избирателей. "Курс" опередил главного конкурента - либеральную и ориентированную на Запад партию "Прогрессивная Словакия" - почти на 7%.

Что граждане Словакии ждут от нового правительства? На этот вопрос корреспондента Euronews ответили жители Братиславы.

Житель Братиславы:"То, что мы ожидаем с экономической точки зрения от предстоящих лет, не представляет собой__ничего хорошего. Надеюсь все же, что всё будет не так плохо, как кажется на данный момент. С точки зрения демографии... Надеюсь, что страну покинет не слишком много молодых, образованных людей. Надеемся, что не будет ухудшения в области прав человека".

Житель Братиславы:"У нас нет денег после войны в Украине и после Covid, но, возможно, у нас будет более__стабильное правительство и, возможно, меньше гнева (в обществе). Я на это надеюсь".

Роберт Фицо занимает пост премьер-министра вот уже в четвертый раз. Третий мандат Фицо завершился отставкой в 2018 году. Тогда в стране прошли массовые протесты в связи с убийством журналиста Яна Куцяка, который расследовал случаи коррупции в высшмх эшелонах власти. Политическое возрождение Фицо удивило многих.

Аттила Мадьяр, Euronews:"Когда Роберт Фицо ушел в отставку пять с половиной лет назад, мало кто думал, что он когда-нибудь снова станет премьер-министром Словакии. Старый новый премьер хотел как можно скорее сформировать правительство, чтобы он мог представлять Словакию на саммите ЕС. Роберт Фицо может стать значительной фигурой в европейской политике в ближайшие годы, поскольку после смены правительства в Польше, он останется единственным в ЕС союзником Виктора Орбана по многим вопросам".