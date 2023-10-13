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ISW: Наступление на Авдеевку не просто локальная операция армии РФ

Карта боевых действий в районе Авдеевки
Карта боевых действий в районе Авдеевки Авторское право Euronews
By Oleksandra Vakulina
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Эксперты Института изучения войны пересмотрели свою оценку крупного российского наступления на Авдеевку и пишут, что определить точные цели и вероятные последствия этих действий сложно.

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Масштабное наступление российской армии на Авдеевку - это не локальная операция, направленная только на сковывание украинских сил. Институт изучения войны пересмотрел свою прежнюю оценку, добавив, что не готов назвать точные цели и вероятные последствия российских действий в этом районе.

Российские войска начали масштабные наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области Украины 10 октября.

По наблюдениям ISW, они одновременно наступали на северо-запад, запад и юг Авдеевки, используя бронетанковые штурмовые группы, авиацию и артиллерию.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска ведут наступление при поддержке с воздуха на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта.

ISW констатирует: по состоянию на 12 октября российским войскам не удалось добиться серьезных прорывов в районе Авдеевки, и вряд ли они смогут отрезать украинские силы в городе.

Украинские военные наблюдатели квалифицировали российские наступательные действия в районе Авдеевки как "крупное наступление" и отметили, что российские войска использовали в бою необычно большое количество бронетехники.

Геолокационные кадры показывают, что в ходе наступательных операций в районе Авдеевки войска РФ, вероятно, потеряли не менее батальонной тактической группы бронетехники.

ISW признает, что его предыдущая оценка, скорее всего, была завышена, и российские войска, возможно, не используют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года и под Киевом в марте 2022 года, когда украинские войска уничтожили наступавшую колонну российской бронетехники.

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