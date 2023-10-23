Зеленский: Киев ответит на ракетный удар по Харькову

By Euronews

Украина ответит на ракетный удар по почтовому терминалу под Харьковом, в результате которого погибли шесть человек и 17 получили ранения. Об этом в воскресенье заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Он выразил свои соболезнования семьям погибших в ночь на 22 октября в посёлке Коротич. Все они были сотрудниками логистической компании "Новая почта".

Известно, что сирена воздушной тревоги прозвучала за несколько секунд до взрыва, добраться до укрытия люди не успели.

По данным областной прокуратуры, российские войска, дислоцированные в Белгородской области, выпустили ракеты комплекса С-300, две из которых попали в склад.

Москва не комментировала произошедшее. С начала вторжения в Украину Кремль настаивает на том, что удары наносятся исключительно по военным объектам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Спасательная операция завершена, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Их 17. Погибли шесть человек. Мои соболезнования родственникам и друзьям жертв. Мы обязательно ответим на каждое проявление террора со стороны России, а также на этот конкретный удар”.

Пострадавшие - их возраст от 19 до 42 лет - были ранены осколками при взрыве. Некоторые до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.

Руслан Врагов, директор больницы:

"Поскольку их состояние крайне тяжёлое, они находятся под наблюдением, и мы ждём, когда сможем отвезти их в операционную. У некоторых людей поражены лёгкие, кишечник, желудок, печень и селезёнка."

Тем временем, минобороны РФ показало кадры "боевой работы экипажа танка Т-90М "Прорыв" группы войск "Запад" на Купянском направлении".

На линии фронта особенно сложная ситуация складывается в районе Авдеевки и Марьинки. Российские войска продолжают попытки окружить их, усилив обстрел позиций ВСУ. Но они, как заверил Зеленский, "остаются защищёнными".

Россия усилила обстрел Купянска. Там, по заявлениям властей, ранения получили три человека, повреждены жилые дома.

За сутки российская авиация применила рекордное количество авиабомб для ударов по Херсонской области. Пресс-секретарь Южного оперативного командования Наталья Гуменюк сообщила, что по местным населённым пунктам ударили 36 ракет.

Украинские официальные лица также сообщили в воскресенье, что в при обстреле в Донецкой области погибли двое мирных жителей.