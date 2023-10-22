Российские ВС ударили ракетами по почтовому терминалу под Харьковом

By Euronews

ВС России обстреляли крупный почтовый терминал в Харьковской области. Есть жертвы и пострадавшие. Тем временем, спецкомиссия обнародовала данные по пропавшим без вести за время боевых действий мирным жителям.

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара российских ВС по Харьковской области. Как минимум 16 человек получили ранения, 7 из них находятся в тяжёлом состоянии. Ракетному обстрелу в ночь на воскресенье подвергся крупный терминал почтовой службы в посёлке Новый Коротич.

Как сообщается, все погибшие - сотрудники почты. По словам их коллег, они не смогли добраться до укрытия, так как сигнал воздушной тревоги прозвучал всего за несколько секунд до взрывов.

Украинские следователи утверждают, что была использована ракета класса "земля-воздух" системы С-300, её обломки обнаружены на месте трагедии. Российская сторона пока не комментировала произошедшее.

Тем временем, Международная комиссия по пропавшим без вести лицам сообщила, что таковыми числятся по меньшей мере 30 тысяч жителей Украины.

Кэтрин Бомбергер, глава Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

"Безусловно, есть украинцы, пропавшие без вести с 2014 года. Таким образом, цифры огромны, и они растут с каждым днём. И эти цифры на самом деле настолько велики, что это превышает возможности одного государства проводить расследования по такому большому количеству пропавших без вести".

Киев также обвинил Россию в экологических преступлениях. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Стрелец насчитал 2500 случаев с общим ущербом на сумму в 55 миллиардов евро.

Среди них - разрушение плотины Каховской ГЭС, обстрелы Запорожской АЭС, загрязнение сельхозугодий и водных ресурсов взрывчатыми веществами, топливом и металлом.