Российские силы возобновили атаки в районе Авдеевки и несут потери - ВСУ

By Euronews

Подразделения российских сил пытаются прорваться в Авдеевку. Согласно данным ВСУ, за четверг на этом участке фронта было убито и ранено около 900 российских солдат, уничтожено десятки единиц бронетехники.

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Российские силы возобновили наступательные действия в районе Авдеевки и не оставляют попыток окружить город. Об этом говорится в сводке ВСУ. В районе Авдеевки побывал главнокомандующий Валерий Залужный.

Согласно отчету украинской стороны, за четверг на этом участке фронта было убито или ранено около девятисот российских солдат, уничтожено или повреждено 50 танков. Отмечается, что российские силы несут многочисленные потери.

Юрий Штепа, позывной "Chaban":"Каждый день у них (российской армии) каки-то потери есть, каждый день. Потому что им сказали занять позицию и не отступать. У них много потерь. Я сам их не считал, но потери у них каждый день".

Президент России Владимир Путин побывал в штабе российских войск в Ростове-на-Дону. Утверждается, что визит состоялся в ночь на 20 октября. Путин, как сообщили в Кремле, заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе войны в Украине, которую в России называют спецоперацией. Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом.