Швейцария может сдвинуться вправо

By euronews

Победу правым партиям предсказывают опросы и политологи, но в Швейцарии до оглашения результатов никогда нельзя быть уверенным в том, кто войдет в новый парламент

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В воскресенье швейцарские избиратели (две трети населения) голосуют за кандидатов в следующий состав законодательного органа страны. Опросы показывают, что Швейцарию может ожидать уклон вправо, в то время как "зеленые", как ожидается, потеряют позиции по сравнению с последними выборами. Основным победителем может стать консервативная правая «Швейцарская народная партия» (SVP/ UDC).

Избрание новых 200-местной нижней палаты, известной как Национальный совет, и 46-местного Государственного совета, верхней палаты, задаст тон швейцарской политике. Богатой альпийской стране приходится решать все те же проблемы, которые волнуют и ее соседей-членов Евросоюза: налоги, рост расходов на здравоохранение, повышение инфляции, миграция, климатические изменения.

Многие швейцарцы голосовали по почте, поэтому последние бюллетени были собраны в воскресенье утром.