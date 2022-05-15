Швейцария увеличит взносы в бюджет Frontex

Граждане Швейцарии на прошедшем в воскресенье референдуме одобрили увеличение взноса в бюджет Агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex. В поддержку этой инициативы высказались более 70 процентов участников голосования. Перед референдумом федеральные власти, которые выступают за финансирование программы, предупредили, что отказ от нее фактически означал бы выход Берна из Шенгенского соглашения.

Карин Келлер-Суттер, глава Федерального департамента юстиции и полиции: "Война в Украине показывает, насколько важны сотрудничество и солидарность в Шенгенской зоне. Преимущества Frontex и связанных с ним Шенгенского и Дублинского соглашений очень важны для Швейцарии".

Ежегодные отчисления в бюджет агентства увеличатся с 24 до 61 миллиона франков. Против выступали левые организации, критикующие Frontex за жесткие действия в отношении беженцев.

Сания Амети, сопредседатель политического движения "Операция Либеро":"Если Швейцария хочет предотвратить эти нарушения прав человека, она должна продолжать быть частью соглашения, помогать формировать Шенген и контролировать Frontex. Ускользнуть - это не решение".

Поддержали швейцарцы и введение четырехпроцентного налога на прибыль глобальных цифровых стриминговых платформ. Вырученные средства должны пойти на поддержку швейцарского кинематографа.

Еще один вопрос касался поправок в законодательство, расширяющих возможности для донорства органов. Они тоже были поддержаны, и теперь при изъятии органов у умершего человека трансплантологи будут исходить из того, что согласие на такую операцию у них имеется, если при жизни пациент не выразил явно негативного отношения к ней.