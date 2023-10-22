От Ирландии, до Румынии - сотни и тысячи людей в странах континента вышли на манифестации в поддержку палестинцев. Тем временем, полиция и власти стран Европы отмечают рост антиеврейских и антиарабских настроений.

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Сотни, тысячи людей собрались в разных городах в Европе на акции в поддержку Палестины и палестинцев в субботу - спустя две недели после террористической атаки ХАМАС на Израиль

В Лондоне, по оценкам полиции, в манифестации приняли участие 100 000 человек. Менее массовые митинги прошли по всему континенту - от Ирландии до Румынии.

Пропалестинский марш, несмотря на регулярные запреты властей в отношении подобных мероприятий, прошёл в Берлине. Относительно того, как в четверг десятки демонстрантов пострадали и более 170 были задержаны полицией, субботняя акция прошла спокойно.

Власти многих городов Франции не дали зелёный свет на устроение акций в эти выходные. Исключением стал Марсель. Там около 100 человек собрались с белыми флагами под лозунгом о мирном разрешении конфликта израильтян и палестинцев.

Полиция и власти стран Европы отмечают рост антисемитских и антиарабских настроений. Так, МВД Германии заявило, что с 7 октября полиция зафиксировала более 1100 правонарушений, связанных с войной Израиля и ХАМАС.