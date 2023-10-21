Израиль эвакуирует 20-тысячный город на границе с Ливаном

Израильские власти распорядились об эвакуации жителей крупного города на границе с Ливаном. В район стягивают подразделения резервистов. В Газе под обстрел попала греческая православная церковь. Израиль и ХАМАС обновили данные о жертвах.

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Власти Израиля объявили эвакуацию 20 тысячного населения города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Ранее из этой же зоны были эвакуированы жители почти 30 муниципалитетов. Местные СМИ сообщают о вводе подразделений резервистов в пограничный район. Его регулярно обстреливает группировка "Хезболлах", и есть вероятность, что с началом наземной операции Израиля в Газе, Ливан откроет второй фронт.

Между тем, Израиль наращивает интенсивность авиаударов. Некоторые из них, по сообщениям палестинской стороны, приходятся на южные районы анклава, которые назывались самыми безопасными для беженцев и эвакуированных.

В частности, в пятницу под обстрел попала греческая православная церковь Святого Порфирия на юге сектора Газа. По информации управляемых движением ХАМАС ведомств, там укрывались сотни мирных жителей, погибли 17 человек. подтверждений этих даных со стороны независимых источников пока не поступало.

ЦАХАЛ опубликовал видео удара, настаивая на том, что его целью был расположенный поблизости командный центр террористов, признав при этом, что церковь могла пострадать от взрыва.

Тем временем, Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило в субботу о том, что по требованию Израиля проводит срочную эвакуацию пяти школ в Газе, ставшими приютами для беженцев. По данным БАПОР, около 1 миллиона жителей анклава остались без крова из-за авиаударов, более 20 убежищ были "повреждены" в ходе обстрелов.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило в пятницу, что за две недели конфликта были убиты 4137 палестинцев и ещё более 13 000 ранены.

По данным израильских властей, жертвами боевиков стали более 1400 человек, большинство из них - мирные жители.