Жители кибуца вспоминают первые часы нападения ХАМАС

"Они приходили в каждый дом, заходили в каждую комнату, повсюду. /.../Они стреляли в детей, младенцев, стариков, кого угодно. Никого не щадили".

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Еврейские сельскохозяйственные общины кибуца, расположенные на границе с сектором Газа, первыми подверглись нападениям со стороны ХАМАС. Боевики убивали местных жителей и брали заложников, прежде чем вступить в ожесточенный бой с израильской армией. Выжившие, которых доставили в более безопасное место, вспоминают:

"Они приходили в каждый дом, заходили в каждую комнату, повсюду. Тех, кого они не могли вывести и убить, сжигали прямо в доме, со всем, что там находилось. Они стреляли в детей, младенцев, стариков, кого угодно. Никого не щадили. Первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая сидела на крыльце своего дома. Она увидела, как они приближаются, и её застрелили".

"Мы находились в этой бронированной комнате, я думаю, более 30 часов. Потом они разбили окна, начали стрелять повсюду. Я думаю, в какой-то момент они стреляли и в дверь бронированной комнаты".

Исламисты убили сотни мирных жителей. Окончательные потери еще предстоит подсчитать, поскольку армия собирает тела и обыскивает разрушенные дома. Сколько заложников было взято, пока неизвестно. Представители ХАМАС сообщили российскому агентству РИА, что даже они не могут назвать точное число и национальность всех пленников.