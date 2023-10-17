Израиль: опознание трупов затягивается

By Euronews

Многие родственники погибших от рук террористов ХАМАС израильтян больше недели не могут опознать близких - некоторые тела находятся в таком состоянии, когда сделать это очень сложно

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Для Исраэля Нати на военной базе Шура в центре Израиля время тянется крайне медленно. Он ждал несколько дней, чтобы опознать тело двоюродного брата, одного из 1400 человек, убитых боевиками ХАМАС 7 октября. Несколько раз ему показывали тела погибших, но это были другие люди.

Исраэль Нати, двоюродный брат жертвы: "Однажды нам сказали, что нашли его благодаря обручальному кольцу, но оказалось, что это не он. Мы сказали им, что у него есть татуировки, но они не могут его найти! Мы ничего не знаем! Прошло уже 10 дней!"

Этот случай не исключение. Состояние многих трупов, ежедневно доставляемых сюда, свидетельствует об ужасе самого страшного террористического акта в истории Израиля.

Авигейль, военный медик: "Каждый раз, когда мы думаем, что уже все видели, чтобы что-то еще могло нас потрясти, приходит новый ужас. Мы видели расчлененные тела, с ногами и руками, или без рук, которые были отрезаны".

Тем, кому удалось опознать своих родственников, похоронить их тоже нелегко. Полной блокады Газы, введенной израильской армией, оказалось недостаточно, чтобы остановить ракетные обстрелы. А в палестинском анклаве продолжает расти число жертв израильских обстрелов.