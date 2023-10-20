КПП Рафах откроют для доставки гумпомощи в Газу

В пятницу на границе Египта и сектора Газа откроется погранпереход Рафах для доставки гуманитарной помощи жителям анклава и выезда иностранных граждан.

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Колонны грузовиков с гуманитарной помощью по одну сторону и тысячи беженцев по другую - ждут открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа.

Египетские государственные СМИ сообщают, что он заработает в пятницу. Но пока не ясно, на каких условиях и как долго он будет оставаться открытым.

Предполагается, что только лица с двойным гражданством смогут покинуть Газу через единственный некоторолируемый Израилем погранпереход.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Я нахожусь в Египте и наблюдаю за тем, как ООН готовится к тому, чтобы оказывать масштабную поддержку населению Газы. В этих усилиях по спасению жизней аэропорт Эль-Ариш и контрольно-пропускной пункт Рафах не только крайне важны, но и являются нашей единственной надеждой, они жизненно необходимы жителям Газы".

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден объявили о достижении соглашения о доставке гуманитарной помощи через Рафах жителям анклава.

Вашингтон призывает стороны обеспечить безопасный проход.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США:

"Израильтяне очень серьёзно обеспокоены вопросом, кто в итоге будет получателем гуманитарной помощи. Они опасаются того, что поступающая помощь будет перенаправлена ХАМАСУ. Мы работаем над соглашением, гарантирующем, что любые поставки будут осуществляться надлежащим образом".

Сообщается, что стороны договорились о пропуске только 20 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. В ВОЗ сетуют на то, что этого явно будет недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимыми продуктами питания и медикаментами двухмилионное население анклава.