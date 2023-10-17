Зеленский благодарит США за ATACMS

Украина заявила о крупнейшем с начала войны ударе по российской авиации под Бердянском.

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Уничтожены военные самолёты и склады с боеприпасами: украинское командование подтвердило свою причастность к взрывам под Бердянском. В официальных заявлениях сказано, что удары по позициям российских военных на оккупированной территории действительно наносили американского ракетами большой дальности ATACMS.

Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно: "атакамсы" себя показали. Владимир Зеленский президент Украины

Наиболее горячей точкой остаётся Авдеевка. В сводках говорится о серии российских атак на позиции ВСУ. Украинское командование заявляет, что такие попытки наступления не увенчиваются успехом.

Полиция Донецкой области тем временем объявила эвакуацию детей из 12 прифронтовых населённых пунктов, которые готовятся к первым серьёзным заморозкам. Жители региона рассчитывают в том числе на трансформаторы, поставленные по программе развития ООН, чтобы обеспечить электроэнергией критически важные объекты.