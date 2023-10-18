Россия и Китай хотят вместе "защищать международное правосудие"

By Euronews

Россия и Китай приложат "совместные усилия" для "защиты международного правосудия". Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине на форуме "Один пояс — один путь"

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Председатель КНР призвал своего российского коллегу приложить "совместные усилия" для "защиты международного правосудия".

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в первый день работы форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

В свою очередь президент России подчеркнул необходимость сотрудничества для противостояния глобальным вызовам и отметил, что в этом году объем двусторонней торговли превысит рекордные 200 млрд. долларов.

Владимир Путин, президент России:

— В нынешних непростых условиях особенно необходима тесная внешнеполитическая координация, чем мы и занимаемся. И сегодня мы также обсуждаем все это, включая наши двусторонние отношения.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

— Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы точно улавливать общую тенденцию истории, следовать тенденциям глобального развития, всегда исходить из коренных интересов наших двух народов, постоянно обогащать последствия эпохи для двустороннего сотрудничества, воплощать в жизнь обязанности крупных стран, вносить свой вклад в развитие и возрождение наших двух стран, обеспечивать международную справедливость и честность, содействовать общему развитию мира.

На старте мероприятия Си Цзиньпин пообещал расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок и предоставить развивающимся странам более 100 млрд. долл. нового финансирования.

Среди участников форума "Один пояс — один путь" президенты Индонезии, Аргентины и Казахстана. Большинство западноевропейских стран и союзников США направили на встречу официальных лиц более низкого уровня.