Инициатива "Пояс и путь": подготовка к форуму

Приедет ли президент Путин в Пекин на форум по инициативе "Пояс и путь?" Ожидается, что Россия и Китай углубят свои растущие экономические связи.

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Переговоры в Пекине между министрами иностранных дел России и Китая рассматриваются как подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина на форум для обсуждения китайской инициативы "Пояс и путь".

Путин недавно высоко оценил стратегические глобальные амбиции Китая:

"Да, мы видим, что кто-то воспринимает её /инициативу/ как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству, и наши вот собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, о строительстве Большой Евразии, они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках сотрудничества "Один пояс - один путь".

Международный форум по этой инициативе, впервые представленной председателейм КНР Си Цзиньпином ровно 10 лет тому назад, проводится уже в третий раз. На него приглашены представители более 130 государств.

В рамках "Пояса и пути" Китай заключил соглашения с рядом стран о строительстве автомобильных и железных дорог, а также других инфраструктурных проектов. Инициатива воспринимаептся как долгосрочный план Китая по расширению его влияния по всему миру.