Удары по сектору Газа, поставки прекращены

By Euronews

КПП Рафах закрыт, в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь. Запасы продовольствия, воды и медикаментов истощаются в преддверии наземного наступления израильтян.

РЕКЛАМА

Ситуация остается неопределённой на пограничном переходе Рафах, где сотни палестинцев ждут его открытия и разрешения на въезд в Египет. Поставки гуманитарной помощи через Египет также приостановлены. Рафах, единственный проход в сектор Газа и из него, не контролируемый Израилем.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что "в настоящее время в Газе режим прекращения огня не действует". Египет вновь обратился с просьбой к израильским властям о доставке гуманитарной помощи.

К полудню понедельника КПП оставался закрытым: колонны с гуманитарной помощью блокировались с одной стороны границы, а желающие покинуть сектор палестинцы и иностранцы - с другой. Лишь несколько танкеров с флагами ООН прибыли из Египта в сектор Газа, чтобы завезти топливо для осажденного анклава.

По данным ООН, число вынуждленно перемещённых палестинцев внутри сектора Газа достигло 1 миллиона.

Силы обороны Израиля заявили, что за последние несколько часов атаковали десятки целей в секторе Газа, утверждая, что уничтожены также "оперативный штаб и позиции для миномётов".

По меньшей мере 18 членов одной палестинской семьи были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центре осажденного сектора Газа.

Запасы продовольствия, воды и медикаментов в Газе истощаются в преддверии ожидаемого наземного вторжения израильтян. Больницы заявляют, что они находятся на грани коллапса и не могут выполнить требование Израиля об эвакуации пациентов. В региональном офисе ВОЗ заявили, что "воды, электричества и топлива осталось на 24 часа".

По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени в секторе Газа в результате израильских бомбардировок убиты 2808 и ранены 10 859 палестинцев.

В результате террористической атаки ХАМАС, которая спровоцировала войну, в Израиле погибли по меньшей мере 1400 человек, более 3500 получили ранения и подтверждено наличие как минимум 199 заложников.

Израиль концентрирует свои силы на границе для наступления на ХАМАС. Израильские официальные лица не назвали время наземного наступления, которое, как предупреждают правозащитники, может ускорить гуманитарный кризис.

Сигналы ракетной тревоги звучали весь день в Сдероте и других городах на юге Израиля, а также в Тель-Авиве, Иерусалиме и в центральных районах страны.

Каир отклонил призыв принять беженцев из Газы, осудив новое принудительное перемещение палестинцев и призвал к сдержанности и дипломатическим усилиям по деэскалации.