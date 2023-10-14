ООН: "Война может перекинуться на Ливан"

ООН предпреждает: война между Израилем и ХАМАС может перекинуться на Ливан. "Хезболла" и ЦАХАЛ ведут перестрелку на юге Ливана. Продолжается и обстрел сектора Газа. 400 тыс. палестинцев бежали с севера сектора на юг.

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Длящаяся уже неделю война между ХАМАС и Израилем может перекинуться на Ливан, предупреждает генеральный директор Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриш. По его словам, смерть журналиста Reuters демонстрирует "огромный риск" такого сценария.

Видеооператор Reuters Иссам Абдалла погиб в пятницу после ракетно-артиллерийского обстрела в Южном Ливане. Предполагается, что снаряд был выпущен с израильской стороны, но это не совсем ясно. Представитель Израиля в ООН подчеркнул, что его страна никогда не причиняет вреда журналистам, но во время войны может случиться что угодно.

"Хезболла" и ЦАХАЛ уже несколько дней ведут перестрелку. В частности, этой ночью ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по целям "Хезболлы" в ответ на несколько неопознанных летающих объектов, проникших в воздушное пространство Израиля из Ливана.

Обмен ракетами между сектором Газа и Израилем продолжается, на территории еврейского государства то и дело звучаит сирены воздушной тревоги, а Израиль наносит удары по сектору Газа, утверждая, что его цель - объекты, связанные с ХАМАС.

В ожидании полноценной наземной операции израильские спецназовцы проводят "локальные" рейды в секторе. Во время одного из таких рейдов были обнаружены тела пропавших без вести израильтян.

Перед операцией Израиль призвал население северной части сектора Газа эвакуироваться. ООН заявляет, что 400 000 жителей Газы уже стали вынужденными переселенцами после массированных воздушных налетов.

Антониу Гутерриш призвал Израиль отменить приказ об эвакуации, который касается более 1,1 млн палестинцев. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что совершить эвакуацию более миллиона жителей севера Газы за 24 часа просто "невозможно".