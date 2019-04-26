Саммит "Один пояс - один путь" в Пекине

В Пекине открылся открылся второй международный форум инициативы "Один пояс - один путь". Россия и Китай обсуждают более 70 инвестиционных проектов. На переговорном столе, в частности —крупный проект "Интергео" по производству никеля, меди и других ценных металлов на 2,5 млрд долларов в Красноярском крае и Тыве.

Президент России Владимир Путин заявил: "Российская сторона неоднократно подчёркивала, что инициатива председателя КНР "Один пояс-один путь" перекликается с российской идеей создания Большого евразийского партнёрства, которое именно и предполагает интеграцию интеграции, то есть тесное сопряжение идущих в Евразии различных двусторонних и многосторонних интеграционных процессов".

На саммите собрались лидеры 37 государств и представители финансовых ведомств, включая главу МВФ Кристин Лагард. Не приехал президент Всемирного банка Дэвид Малпас, который уже давно выражает недовольство практикой кредитования проектов Нового шёлкового пути. От участия в саммите отказалась Индия, так как в рамках китайской инициативы один из транспортных коридоров проходит через спорную территорию Кашмира.