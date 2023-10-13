Новое нападение в Иерусалиме

By Валери Гориа

Это второе столкновение между арабами и израильской полицией на этой неделе. В преддверии религиозных церемоний в выходные беспокойство растёт.

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Напряженность между общинами в разделенном городе Иерусалиме в четверг вечером становится все ощутимее. Двое палестинцев были убиты после перестрелки с полицией перед полицейским участком недалеко от Старого города Иерусалима, а шесть полицейских получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Это второй подобный инцидент на этой неделе. Во вторник двое других палестинцев были убиты полицией после того, как забросали стражей порядка камнями и петардами.

Поэтому среди населения Иерусалима наблюдается большая тревога. И вообще на улицах необычайно тихо. Поэтому вы почти не увидите проезжающих машин, а люди в основном сидят дома. И теперь есть много опасений по поводу того, что может случиться в выходные. В пятницу у мусульман – молитвенный день, а у иудеев шаббат (суббота). И это будут первые религиозные праздники с тех пор, как произошли первые нападения. Поэтому никто не знает, что может случиться. Но в любом случае силы безопасности в столице находятся в максимальной готовности.